Спортивно-реабилитационный центр для детей с ДЦП и другими заболеваниями появится в Шерегеше

Новости 03.03.2019 9:20 397

Туристический спортивно-реабилитационный центр для детей с ДЦП создадут в Кузбассе. Планируется, что семьи с детьми-инвалидами из разных регионов России смогут проходить комплексную долговременную реабилитацию с инструкторами и медиками, сообщил ТАСС.

Центр появится в горнолыжном комплексе Шерегеш. Дети будут проходить программы спортивной реабилитации, практика которых широко развита в Кемеровской области.

Программа «Лыжи мечты» направлена на реабилитацию детей-инвалидов. В 2014 году проект стартовал в области, а сейчас по программе занимаются семь тыс. детей в разных регионах страны.

Поддержать проект уже согласилась Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК).

«Мы будет развивать Таштагол (горнолыжный комплекс Шерегеш располагается в Таштагольском районе Кемеровской области - прим. ред), будем рассматривать возможность, если администрация пойдет навстречу, создания туристического адаптационного центра реабилитации, он нужен, важно, чтобы там присутствовала медицина, а не только инструкторы», - рассказала исполнительный директор Фонда «СУЭК-Регионам» Марьяна Лисовая.

При поддержке компании программа «Лыжи мечты» реализуется в 30 субъектах страны.