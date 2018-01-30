Фестиваль «Сибирская масленица» соберет в 2019 году более 30 тысяч гостей

Новости 28.02.2019 13:40 650

9 марта в селе Новотырышкино Алтайского края в 12-й раз пройдет фестиваль «Сибирская масленица». По оценкам организаторов, его посетят около тридцати тысяч человек. «Это самый массовый туристический праздник в Алтайском крае», заявили на пресс-конференции представители оргкомитета фестиваля.

Действительно, что заставляет людей в мороз, снег или слякоть ехать в далёкое алтайское село? Прежде всего, люди хотят показать себя: уникальные костюмы, сани, сделанные своими руками, посоревноваться народных забавах: печении блинов, забеге в мешках, поучаствовать в скачках и заездах «Русской тройки». Мужчин привлекает возможность проверить свою физическую силу, взобравшись на столб, и получить за это недешевый приз – айфон, айпад, стиральную машину. Детей – игры и сладкие подарки.

Но дело не только в призах. Организаторы позиционируют «Сибирскую масленицу» как познавательный феномен. Их цель – напомнить жителям России об исконных русских традициях, национальной идентичности.

Алтайский край вошел в десятку самых популярных туров на Масленицу Рейтинги 30.01.2018 18:30 437

«Сохранить самобытность россиян», «понимать, кто мы и откуда», «показать щедрость русской души» – вот ради чего работают организаторы праздника.

Иностранные гости – французы, шведы, итальянцы, которые традиционно участвуют в скачках «Сибирского подворья» в Новотырышкино, производители пищевой продукции приезжают, чтобы «поглазеть на русских» и «почувствовать силу русского духа», считает Сергей Меркулов, член оргкомитета праздника. «Гостей из-за границы наш праздник повергает в позитивный шок», отмечает Ольга Бабаева, главный режиссер фестиваля.

Сибирская Масленица вошла в Национальный календарь событий России Новости 17.01.2018 22:48 551

В ходе пресс-конференции подчёркивалось, что площадки фестиваля редко вмещают всех желающих – людей приезжает гораздо больше, и порой припарковаться, поесть, сходить в туалет – это проблема. По словам Меркулова, Белокуриха, которая способна принять 5000 тысяч туристов одномоментно, вынуждена размещать в «час пик» 20-30 тысяч человек.

В 2019 году день праздника под завязку насыщен различными конкурсами. Гостей ждут:

масленичный хоровод

конкурс костюмов «Русский стиль»

«Моя родословная»

детский конкурс «Взятие снежного городка»

покорение праздничного столба

забег в мешках.

конкурс масленичных чучел

конкурс «Деревенский половик»

конкурс «Мои сани»

забеги русских «троек»

В заключение пресс-конференции начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых заявил о том, что главное событие русской весны повышает рейтинг туристического потенциала региона. «В 2018 Алтайский край вошел в Tоп-10 регионов для путешествий на масленицу», – сказал Дешевых.

В Алтайском крае проходит 40 мероприятий в сфере событийного туризма в год.