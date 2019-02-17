Шаманка, микроволновки для ФСБ и клюшки: что закупали власти Красноярска ради Универсиады

Новости 27.02.2019 18:40 483

2 марта в Красноярске стартует Универсиада. «Тайга.Инфо» проанализировала закупки учреждений для этого события.

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Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», на территории которого во время Универсиады будет располагаться деревня «Брусника», ищет девушку на должность «черной шаманки».

«Черная шаманка в стилизованном шаманском костюме принимает гостей в части локации «Чум народов Севера»; отвечает на их вопросы — впадает в игровой «транс», «камлает», «предсказывает»; исходя из особенностей образа и характера персонажа, рассказывает «страшные» сказки», - говорится в документе на сайте госзакупок.

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Кроме того, красноярские власти закупили баннеры для маскировки разрушенных зданий. Баннеры планировали повесить на 64 зданиях в Центральном, Свердловском, Кировском, Октябрьском, Ленинском и Железнодорожном районах. Также декорациями хотели прикрыть брошенные постройки, сгоревшие частные дома, заборы, подпорные стенки и гаражи, а также действующие жилые объекты. Работы оценили в 10 млн рублей.

На время Универсиады для сотрудников ФСБ закупили чайники, холодильники и микроволновки. Видимо, силовики будут работать вне своего здания. А региональное управление МВД приобрело арендованные автобусы «для перевозки приданных сил, задействованных в период подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады».

Пожалуй, самой интересной закупкой для зимней Универсиады стали 92 клюшки для гольфа за 2,1 млн рублей. Место поставки - «Академия зимних видов спорта» в спорткомплексе «Радуга». Напомним, в программу зимней Универсиады гольф не входит. Заказчик пояснил, что в спорткомплексе оборудуют крытую площадку для этой игры.

Еще 400 тыс. рублей из краевого бюджета потратят на drum-n-bass-артиста Нейромонаха Феофана, который выступает вместе с диджеем Никодимом и Медведем.