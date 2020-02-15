Коронавирус добрался до газопровода «Алтай»

Новости 15.02.2020 18:35 58

«Газпром» остановил очный диалог о путях поставки газа в КНР из-за коронавируса. Переговоры пока не ведутся из-за карантина, встречи переведены в видеоформат. "Газпром" уже несколько лет рассматривает варианты строительства еще одного экспортного газопровода через Алтай или Монголию на 30 млрд куб. м в год.

Ведущиеся с Китаем переговоры о новых маршрутах поставки российского газа приостановлены из-за эпидемии коронавируса в этой стране. Об этом сообщила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

Позднее она уточнила, что приостановлены только очные переговоры, так как Минздрав Китая рекомендовал всем служащим государственных компаний оставаться дома, пишет РБК.

«Газпром» пока не будет строить газопровод из России в Китай через Алтай Новости 05.12.2019 7:40 Решение о строительстве пока отложено 860

«Мы живем в современном мире и работаем с коллегами в том числе при помощи средств видеокоммуникации. Так что не волнуйтесь, переговоры продолжаются», — добавила Бурмистрова. Ранее «Газпром» заявлял, что «ситуация с коронавирусом в Китае никак не повлияла на экспорт газа по «Силе Сибири».

«Газпром» уже несколько лет ведет переговоры о дополнительных поставках газа в Китай — с Сахалина, также рассматриваются варианты строительства еще одного экспортного газопровода через Алтай или Монголию на 30 млрд куб. м в год. В 2015 году «Газпром» и CNPC заключили меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока, но обязывающих контрактов ни по одному из этих маршрутов в Китай пока не подписано.