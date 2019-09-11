«Газпром» пока не будет строить газопровод из России в Китай через Алтай

Новости 05.12.2019 7:40 224

Компания «Газпром» скорее всего повременит с планами строительства газопровода из России в Китай через Алтай. Вместо этого акцент будет сделан в пользу транзитного маршрута через Монголию. Об этом пишет «Коммерсант».

Ожидаемо о поддержке данной идеи высказался премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, во время переговоров в Москве с руководством России и «Газпрома» во вторник, 3 декабря.

«Мы рады, что российская сторона поддерживает проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Сегодня дан старт началу этого проекта»,— заявил он после встречи с главой правительства России Дмитрием Медведевым.

От самого Медведева пока никаких заявлений не прозвучало. После переговоров премьер Монголии лично встретился в Миллером. Они обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики.

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Как считают аналитики, проектирование маршрута может затянуться до двух лет, а само строительство на четыре-пять лет. Это время позволит «Газпрому» решить проблему ресурсной базы.

Монгольский маршрут: Ямал – Томск – Красноярск – Иркутск – Улан-Удэ – Улан-Батор – Пекин.

Это транзит является альтернативным вариантом поставок российского газа через Алтай (до 30 млрд кубометров в год).

Этот вариант начали обсуждать еще в начале 2000-х годов, так как он представляет собой кратчайшее расстояние между основными месторождениями «Газпрома» в Западной Сибири и границей с Китаем. Однако этот проект так и не был реализован, так как в 2014 году «Газпром» и китайская CNPC предпочли ему «восточный маршрут» — соответствующий газопровод «Сила Сибири» был введен 2 декабря текущего года.