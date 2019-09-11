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Обошлись без Алтая: газопровод в КНР хотят провести через Монголию

Новости
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9 сентября президент России Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру проработать вопрос прокладки в Китай газопровода, пролегающий через Монголию. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ранее трубопровод планировалось вести через Алтай, однако президент особо отметил, что к «монгольскому» варианту склоняются и китайские партнеры. «Газпром» в последнее время придерживается политики исключения стран-транзитеров из схем экспорта газа, поскольку с ними часто возникали конфликты, оборачивавшиеся прямыми убытками. Поэтому, несмотря на политическую лояльность Монголии, рисковать «Газпром» не хотел. Китайская сторона придерживалась той же позиции, не желая участия в цепочке транзитеров.

Монгольский маршрут: Ямал – Томск – Красноярск – Иркутск – Улан-Удэ – Улан-Батор – Пекин.
Владимир Милов: &laquo;Газопровода &laquo;Алтай&raquo; не будет. Это война нервов&raquo;

Владимир Милов: «Газопровода «Алтай» не будет. Это война нервов»

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Тем не менее, поставки «голубого топлива» в КНР через Монголию оказываются, в конечном итоге, более выгодным и реалистичным проектом. Маршрут через Алтай обсуждался с китайцами более 15 лет, однако при таком варианте затраты на строительство будут выше за счет сложности рельефа (горы высотой 2,5 км). Кроме того, газ с Алтая попадет в слабонаселенный Синцзян-Уйгурский автономный район КНР, притом, что китайская сторона более заинтересована в поставках газа на восток страны, где население намного плотнее. Для переброски же топлива из Синцзяна в Пекин и далее китайцам потребуется проложить по своей территории дополнительные трубы. Условием для этого должна стать скидка на газ, а в этом не заинтересована уже российская сторона.

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Монгольский маршрут обладает важными преимуществами перед алтайским: он короче на тысячу километров и прокладывать его придется по освоенной территории России и удобной монгольской степи. Также газопровод замкнет единую газовую сеть, по которой топливо будет идти как в Европу, так и в Азию, и на Дальний Восток, соединившись в Иркутске с «Силой Сибири». Еще одним плюсом станет то, что маршрут, в отличие от «Алтая», большей частью пройдет по территории РФ, а не КНР, обеспечив заказами российских подрядчиков.

Напомним также, что среди прочих аргументов, критики газопровода «Алтай» указывали на то, что его собираются провести через плато Укок, входящее в список объектов всемирного наследия Юнеско. Кроме того, труба должна была проходить через зоны сейсмической активности.

&laquo;Гринпис&raquo; просит президента спасти плато Укок от газопровода &laquo;Алтай&raquo;

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Новости

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Автор: Политсиб.ру

Фото: gazprom.ru

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