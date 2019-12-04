«Поехали». Путин и Си Цзиньпин торжественно пустили газ по «Силе Сибири»

Главы России и Китая запустили работу газопровода «Сила Сибири», пишет «Тайга.инфо» Газопровод предназначен для транспортировки газа из иркутского и якутского центров добычи российским потребителям в ДФО, а также в КНР.
Газопровод «Сила Сибири», протяженностью 3000 км, пройдет по территории Иркутской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Республики Саха (Якутии) и Хабаровского края.
В режиме телемоста Путин и Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по «восточному маршруту».
«Разрешаю [открыть кран]», - заявил Путин на церемонии открытия. «Поехали», - сказал Си Цзиньпин.
Напомним, запуск состоялся 2 сентября, был открыт участок протяженностью около 2200 км от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем), передает Прайм. На втором этапе будет запущен участок длиной около 800 километров от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского.
Для справки, в мае 2014 года «Газпром» и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) подписали Договор купли-продажи российского газа по «восточному» маршруту (газопроводу «Сила Сибири»). Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год.