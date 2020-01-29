Алтайская компания попала в Топ-10 автодилеров Сибири

Новости 29.01.2020 11:50 210

Алтайский «АНТ», возглавляемый Александром Поддубным занял шестую строку в рейтинге сибирских автодилеров. Рейтинг составил «Континент Сибирь». За основу брались данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) за 2019 год.

«АНТ» в прошлом году отметилась тем, что победила в конкурсе за право представлять бренд Skoda в Барнауле, тем самым расширив свой портфель, а значит ее позиции в рейтинге по итогам 2020 года могут усилиться.

На первом месте оказался красноярский «Медведь Холдинг» Николая Бякова, который годом ранее был только вторым. На его позицию повлияло получение в 2018 году дилерства Toyota и Lexus в Красноярске, которые ранее в регионе представляла ГК «Крепость». Второе место заняла омская ГК «Евразия Моторс» Ильи Фридмана.

Замыкает ТОП-3, как и годом ранее, кемеровская группа компаний «Сибинпэкс» Фании Сапожниковой.

Что касается последнего места в рейтинге, то оно досталось иркутской ГК «Россо» Сергея Галухина.

Примечательно, что из всех дилеров-участников рейтинга сразу семь являются официальными дилерами Hyundai. Также пятеро официально представляют в своих регионах Volkswagen и Skoda, четыре — Toyota и Mitsubishi.