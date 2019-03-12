Рестораны и кафе в Белокурихе выделят в отдельную бизнес-структуру

Акционеры АО "Курорт Белокуриха" на внеочередном собрании приняли решение о реорганизации компании в форме выделения из нее АО "Сеть ресторанов курорта Белокуриха". Об этом пишет "Интерфакс".
Под контроль нового общества перейдут 7 ресторанов и кафе, то есть весь ресторанный бизнес материнской компании. Вновь создаваемое АО будет работать как самостоятельная единица и "получит полную экономическую свободу". На баланс сети ресторанов планируется передать все имеющееся имущество и оборудование ресторанов и кафе.
За январь 2019 года поступления составили 3,4 млн. рублей