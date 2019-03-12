Рестораны и кафе в Белокурихе выделят в отдельную бизнес-структуру

Новости 21.12.2019 10:30 489

Акционеры АО "Курорт Белокуриха" на внеочередном собрании приняли решение о реорганизации компании в форме выделения из нее АО "Сеть ресторанов курорта Белокуриха". Об этом пишет "Интерфакс".

Под контроль нового общества перейдут 7 ресторанов и кафе, то есть весь ресторанный бизнес материнской компании. Вновь создаваемое АО будет работать как самостоятельная единица и "получит полную экономическую свободу". На баланс сети ресторанов планируется передать все имеющееся имущество и оборудование ресторанов и кафе.

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АО "Курорт Белокуриха" является основным санаторно-курортным объединением в городе-курорте. В его состав входят санатории "Белокуриха", "Сибирь", "Катунь", курортная поликлиника, оздоровительный центр "Водный мир" и др. Компания также является якорным инвестором крупного турпроекта "Белокуриха-2".