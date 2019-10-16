Более десяти глав регионов возглавят реготделения «Единой России»

Новости 24.10.2019 10:40 269

Больше десяти губернаторов по всей России могут возглавить региональные отделения партии «Единая Россия». Полный список еще не до конца утвержден, пишет РБК, ссылаясь на источники в администрации президента.

Окончательное решение будет принято в четверг, 24 октября во время заседания президиума генсовета партии ЕР. Скорее всего, они будут назначены временно исполняющими обязанности. Позднее, во время региональных конференций, их должны будут избрать как постоянных руководителей.

На сегодняшний день ни один губернатор не возглавляет реготделение «партии власти».

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Ранее, с губернаторами встретился председатель правительства и по совместительству лидер «Единой России» Дмитрий Медведев. Еще один источник предположил, что такой шаг мотивирован необходимостью усиления связок губернаторов и партии в регионе.

Пока известно, что возглавить реготделения в своих регионах могут главы Ставропольского края (Владимир Владимиров), Новосибирской области (Андрей Травников) и Самарской области (Дмитрий Азаров). Также есть вариант, что отделение ЕР в Севастополе может возглавить врио губернатора Михаил Развожаев. Также возглавить региональные отделения партии власти могут губернаторы Брянской и Нижегородской областей Александр Богомаз и Глеб Никитин, главы Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Якутии Казбек Коков, Мурат Кумпилов и Айсен Николаев и губернатор Приморья Олег Кожемяко, сказал второй близкий к Кремлю источник. В числе возможных руководителей региональных отделений «Единой России» называли также глав Мурманской области Андрея Чибиса, Забайкальского края Александра Осипова, Башкирии Радия Хабирова, Кировской области Игоря Васильева и Калмыкии Бату Хасикова.

Съезд партии произойдет в ноябре. На нем планируется сменить более 20 глав реготделений, о чем ранее говорили источники в «Единой России». Часть из них будут ротированы по итогам региональных выборов 2019 года, часть — в преддверии кампаний 2020 года, еще часть — под задачи думских выборов 2021 года.

Не все реготделения, где сменятся секретари, возглавят губернаторы.

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По мнению политолога Алексея Макаркина, слияние партии с местными губернаторами должен дать сигнал элитам об отсутствии альтернативы единороссам, так как на сегодняшний день ходит много слухов, что целый ряд губернаторов не изъявляли желания выдвигаться от партии, предпочитая статус самовыдвиженца. Тот факт, что главы регионов станут секретарями отделений, показывает, что она остается партией власти, в 2021 году пойдет на выборы, и на нее надо работать, добавляет он.

«Не уверен, что самим губернаторам идентификация с «Единой Россией» дает какие-то плюсы, но сейчас (федеральная власть) думает не о региональных выборах, а о выборах в Госдуму в 2021 году», — заключает эксперт.