Кремль проследит за работой единороссов, перед принятием решения об их избрании в Госдуму

Новости 08.10.2019 18:45 452

В администрации президента России начали поиск людей, которые могли бы стать кандидатами на пост депутатов Государственной Думы нового созыва, выборы которых состоятся в 2021 году. Состав претендентов подготовит внутриполитический блок Кремля, «Единая Россия», Общероссийский народный фронт и регионы. Об этом сообщает РБК со ссылкой нескольких источников в администрации президента.

Задача по формированию шорт-листа, по словам источников, уже поставлена и чиновники уже приступили к составлению списков. Необходимо количество претендентов, которого бы хватило для формирования избирательного списка кандидатов от партии «Единая Россия» и для выдвижения по одномандатным округам.

На прошлых выборах в 2016 году в списке ЕР было 400, где было представлено 36 региональных групп, часть из которых возглавили губернаторы. Позже они отказались от мандатов. Из 225 округов, в 207 были выдвинуты единороссы. Еще в 18 округах партия власти уступила места оппозиции. Скорее всего, это произошло в рамках старых договоренностей. В итоге партия имеет в Госдуме 339 мандатов.

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На будущих выборах количество одномандатников может увеличиться в случае увеличения нижней палаты парламента до 450 мест. Кроме того, ранее сообщалось, что система выборов может измениться в случае увеличения доли одномандатников до 75%, против 25% списочников.

Источники говорят, что пока критерии отбора кандидатов стандартные, но при приближении выборов все будет рассматриваться индивидуально с учетом ситуации в конкретно взятом регионе. Партия нуждается в кандидатах с кристально-чистой репутацией, без проблем с законом и связей с внесистемной оппозицией. К этой категории традиционно относят Алексея Навального и его сторонников, а также «Открытую Россию» Михаила Ходорковского.То есть, с учетом предполагаемых требований, любой человек может стать кандидатом при условии наличия собственного электората. Это может быть политик, актер, спортсмен, блогер, ученый, главное, чтобы он был заметен в общественной или профессиональной деятельности.

Кроме того, сейчас изучаются доверенные лица Владимира Путина. В администрации есть намерение обновить состав фракции в Думе, но зависеть все будет от найденных резервов. В период поиска будет вестись мониторинг активности уже действующих депутатов.

В том, что администрация президента уже сейчас начала активно заниматься вопросами подбора кандидатов, ничего неожиданного нет, особенно если речь идет об одномандатниках, говорит политолог Дмитрий Бадовский.

«Как минимум за год до выборов уже нужно понимать, кто в каком округе будет выдвигаться, чтобы будущие кандидаты «приземлялись» и начинали там работу. За год до выборов можно нарастить известность, социальный капитал и что-то сделать для избирателей. Появляться в округе и перед людьми из ниоткуда за три месяца до выборов — поздно и опасно», — поясняет он.

По его мнению, около 100 из 200 действующих депутатов-одномандатников от «Единой России» имеют неплохие стартовые шансы на переизбрание. Он уверен, что нынешние выборы будут более острыми и конкурентными, чем в 2016 году.