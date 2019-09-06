«Единая Россия» озвучит рейтинг глав реготделений партии и примет кадровые решения

Новости 01.10.2019 17:40 552

В преддверии ноябрьского съезда партии «Единая Россия», который будет началом кампании выборов в Госдуму в 2021 году, единороссы проведут ротацию глав региональных отделений. По плану, 20 глав отделений будут сняты. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу партии.

Во время съезда будет презентован рейтинг глав реготделений. Партийцам будут представлены топ-10 лучших и топ-10 отстающих работников.

Секретарь реготделения ЕР в Алтайском крае Александр Романенко был избран на свой пост второй раз 30 января текущего года. Срок полномочий составляет пять лет. В реготделении партии «Единая Россия» в Алтайском крае рассказали «Политсибру», что о ротации им известно, однако этот вопрос в связи с краевым отделением не стоит в повестке.

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Об отсутствии угроз для Романенко до 2020 года говорит и политтехнолог Константин Лукин.

«Сейчас предпосылок для ротации в Алтайском крае нет. К нему партия вернется после Единого дня голосования 2020 года. В первую очередь под раздачу попадут главы реготделений в тех регионах, где показатели по выборам 2019 года оказались неудовлетворительными. Демонстрировать кадровое обновление будут там, где выборы будут в 2020 году. Предположительно именно тогда произойдут перемены в руководстве краевой ячейки партии. Все-таки Алтайский край одни из самых низких показателей на выборах в Госдуму», - говорит Лукин.

Однако он уточняет, что ситуация была таковой при прошлом главе региона Александре Карлине, но с приходом Виктора Томенко ситуация начала улучшаться. Однако, губернатору в любом случае придется работать на обновление команды на всех уровнях власти, так как до сих пор большинство из них это ставленники Карлина.

«Думаю, что такую задачу он начнет реализовывать накануне 2021 года. Прецедент с обновлением кадров хорошо себя показал во всех регионах. Нужно отдать должное Виктору Томенко. Процесс обновления он ведет аккуратно и не рубит с плеча», - добавил политолог.

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На партийном съезде будут обсуждаться вопросы подготовки к думским выборам 2021 года. Кроме того будет дана оценка результатов прошедшим выборам в регионах.

Константин Лукин считает, что самым интересным вопросом будет выбор модели выборов. Это выяснится в ноябре на съезде. В прошлый раз соотношение одномандатников и списочников было 50 на 50, но по данным источников из администрации президента все может измениться до 75 на 25 в пользу депутатов по одномандатным округам.

«Единая Россия» сейчас активно проводит аудит работы по регионам. Часть секретарей будут ротированы по итогам региональных выборов 2019 года, часть — в преддверии региональных кампаний 2020 года (где ожидаются сложные для партии власти выборы), еще часть — под задачи 2021 года.

В партии также заявили, что процесс ротации не связан с плохой работой нынешних секретарей. Перемены будут приниматься по принципу соответствия или несоответствия человека поставленным задачам.