Губернаторов могут использовать в качестве «паровозов» для ЕР на выборах в Госдуму

«Единая Россия» может вернуться к практике избрания губернаторов лидерами региональных отделений. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников. Они связывают это с тем, что популярность губернаторов в субъектах выше, чем у «ЕР», и такие назначения могут подтянуть и рейтинг "партии власти".
Логика таких назначений может быть связана и с подготовкой к выборам в Госдуму 2021 года, поскольку «Единая Россия» остается основной оргструктурой, говорит человек в партии: «Но секретарь должен заниматься текущей административной работой, а у губернаторов на это может не быть времени». По его словам, губернаторы могут возглавить порядка 10–12 отделений.
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Нужно поддержать партию перед выборами-2021 и самый простой способ – отдать отделения губернаторам, добавляет человек, близкий к «Единой России»: «Губернаторы должны укрепить отделения и усилить партию возможностями региональной исполнительной власти».
Политтехнолог Петр Быстров, считает, что речь идет о попытке «пристегнуть» рейтинг партии к рейтингам свежеизбранных глав регионов. Но неизвестно, насколько этих рейтингов хватит. Переоценивать рейтинговый потенциал губернаторов на стоит, кредит доверия им - это прежде всего кредит доверия президенту, чьими назначенцами они являются», - цитируют эксперта издание. Быстров так же призывает подумать, как это скажется на рейтинге самих губернаторов, ведь некоторым из них через год после думских выборов самим придётся переизбираться.
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