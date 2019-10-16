Глава алтайского Минтранса дал оценку ДТП с тремя пострадавшими в центре Барнаула

Новости 21.10.2019 17:55 206

Обеспечивая места концентрации ДТП дополнительными мерами безопасности, борьба идет не с причиной аварий, а со следствием. Изначально, всему виной служит взаимное неуважение участников дорожного движения. Такое заявление сделал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев на пресс-конференции в правительстве региона, 21 октября.

Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю Владислав Перцев пояснил, что постоянные случаи наезда на пешеходов на нерегулируемых переходах ставят ребром вопрос о необходимости принятия дополнительных мер.

«Мы этот случай обсудили, и в очередной раз поняли, что вместе с пешеходными переходами необходимо создавать искусственные неровности. Другого выхода нет. Личного состава нам не хватит для контроля всех потенциально опасных мест», - объяснил Перцев.

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Александр Дементьев сравнил Барнаул, с более крупной Уфой, где пешеходных переходов на 20% меньше. Он привел в пример Красноармейский проспект, где от пересечения с улицей Анатолия в сторону Аграрного университета есть четыре пешеходных перехода, три из которых регулируемые. Они расположены на расстоянии менее 800 м.

«И люди даже между ними умудряются бегать. Что касается этой ситуации, когда пострадали три человека, то можно снова говорить о причине. А она заключается в том, что отсутствует взаимное неуважение между водителями и пешеходами. Бывает такое, что водитель отвлекся, или «переобул» машину и не рассчитал свой тормозной путь, но пешеход тоже должен беспокоиться, он ведь тоже участник дорожного движения, который должен убедиться, увидел его водитель или нет. Особенно речь идет о темном времени суток. Молодые люди часто этим злоупотребляют. Могут в темноте передвигаться в капюшоне, в наушниках, без светоотражающих элементов. Выйти из-за угла на проезжую часть. Никому легче не будет, если тебя собьет машина на пешеходном переходе», - сказал он.

Он также дал понять, что по закону не везде можно ставить ограничительные средства. Они допустимы только в местах скопления ДТП, говорит министр. По его словам, так сложилось из-за устоявшегося мнения, что такими мерами власти хотят собрать больше штрафов, что в корне неверно. Такие меры служат для предупреждения несчастных случаев.

Что касается аварийности на объектах, где дороги были отремонтированы в рамках проекта БКАД, Дементьев отметил, что число аварий там снижается, но их тяжесть увеличивается. Владислав Перцев дал понять, что точные данные будут озвучены в период подведения итогов за уходящий год.

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Сразу после пресс-конференции губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел аппаратное совещание с главами крупнейших городов, в частности с врио главы Барнаула Вячеславом Франком, сообщает официальный сайт края.

Глава региона выразил беспокойство по поводу роста числа ДТП в крупных городах. Он дал распоряжение о проведении оперативного совещания, посвященного безопасности на дорогах краевой столицы, с профильными службами, представителями ГИБДД.

«Ситуация на городских дорогах обострилась. Сейчас переходный период - из лета в зиму. Очень много аварий. К сожалению, есть травмированные. Людей сбивают на пешеходных переходах и где угодно. Ознакомьтесь с обстановкой в городе в целом на дорогах. Ситуация уже имеет большой резонанс. На него надо реагировать, принимать профилактические меры, - заявил Томенко. - Дороги стали лучше, скорости увеличились, количество аварий выросло. Посмотрите, что можно сделать».