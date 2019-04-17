Барнаульский гонщик, осужденный за смертельное ДТП, стал злостным нарушителем в колонии

Новости 15.10.2019 14:20 428

Александр Руденко, отбывающий наказание за резонансное ДТП с тремя погибшими в Барнауле, активно нарушает режим и содержится в штрафных изоляторах. Об этом со ссылкой на начальника УФСИН России по Алтайскому краю Валерия Усачева пишет "Интерфакс-Сибирь".

"Не могу назвать колонию, в которой он содержится, как вы понимаете, но содержится он в запираемых помещениях, нарушает режим. Нарушения касаются формы одежды, спит в неположенное время. Он содержится в штрафных изоляторах. Это, безусловно, отразится в его личном деле", - сказал Усачев.

Он отметил, что в настоящее время у него уже шесть штрафных взысканий.

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"В штрафном изоляторе, конечно, ему "не мед": кровать железную пристегнули к стенке с утра, матрац сдал и может только читать книги. Если соберется на условно-досрочное освобождение, то взыскания будут учитываться - вряд ли у него в таком случае есть шанс на освобождение, хотя решит суд", - подчеркнул Усачев.

Как сообщалось, резонансная авария произошла в Барнауле в ночь на 15 октября 2018 года. Руденко разогнал свой BMW X6 до скорости свыше 150 км/ч, проехал на "красный" и врезался на перекрестке в легковой Renault. В результате погибли трое пассажиров Renault - молодая женщина и две девочки.

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Экспертиза показала, что Руденко был пьян. Против него возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

17 апреля Центральный районный суд вынес приговор Руденко и назначил ему 8 лет и 6 месяцев колонии-поселения. Прокуратура обжаловала данный приговор в связи с мягкостью наказания и 7 июня 2019 года Руденко получил тот же срок, но уже в колонии общего режима. Ранее сообщалось, что он отбывает наказание в рубцовской ИК-5.