Краевой суд ужесточил наказание «гонщику на BMW» Александру Руденко

7 июня в Алтайском краевом суде состоялось рассмотрение дела Александра Руденко, по чьей вине в октябре 2018 года в ДТП на проспекте Ленина погибли три человека, в том числе двое маленьких детей. Ранее суд первой инстанции назначил водителю BMW 8,5 лет в колонии-поселении, хотя прокуратура настаивала на 8 годах 11 месяцах колонии общего режима.
На пересмотре решения в суде второй инстанции настаивала как сторона защиты, так и обвинения, синхронно подавшие апелляции.
Александр Руденко около полугода провел в СИЗО
Рассмотрение дела Руденко на этот раз оказалось довольно скоротечным: суду потребовалось чуть больше часа, чтобы вынести свой вердикт. В итоге срок наказания остался неизменным, а вот место его отбытия поменялось - с колонии-поселения на колонию общего режима. Кроме того, краевой суд постановил увеличить суммы компенсаций в пользу пострадавших.
Напомним, Руденко обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ. Управляя в состоянии опьянения BMW X6 (скорость в момент ДТП была около 151 км/ч) он не остановился на запрещающий сигнал светофора и буквально протаранил Renault Scenic. В результате ДТП погибли трое пассажиров Renault – молодая женщина и две девочки, здоровью водителя автомобиля и еще одному пассажиру причинен тяжкий вред.
Подробный репортаж из зала суда читайте сегодня на "Политсибру".
Александру Руденко грозит до 9 лет в колонии-поселении