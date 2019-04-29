«Делом Руденко» займется краевой суд

Новости 29.04.2019 11:45 1026

Приговор Александру Руденко, по чьей вине в октябре 2018 года в ДТП на проспекте Ленина погибли три человека, в том числе двое маленьких детей, будет обжалован. Причем на пересмотре решения настаивает как сторона защиты, так и обвинения.

Руденко обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ. Управляя в состоянии опьянения BMW X6 (скорость в момент ДТП была около 151 км/ч) он не остановился на запрещающий сигнал светофора и буквально протаранил Renault Scenic. В результате ДТП погибли трое пассажиров Renault – молодая женщина и две девочки, здоровью водителя автомобиля и еще одному пассажиру причинен тяжкий вред.

Суд вынес приговор лихачу на BMW, по чьей вине погибли трое человек Новости 17.04.2019 11:20 Александр Руденко около полугода провел в СИЗО 1539

Как следует из карточки дела на сайте суда, апелляцию в Алтайский краевой суд подал адвокат Руденко Александр Марченко. Кроме того, аналогичным образом поступили Евгений Нагорнев, Игорь Перфильев и Елена Корецкая. Пострадавшие несогласны с мягким, по их оценке, приговором.

Водитель BMW получил 8 лет 6 месяцев в колонии-поселении, хотя прокуратура настаивала на 8 годах 11 месяцах колонии общего режима.

Вероятно, процесс в краевом суде начнется до конца мая. Все это время Руденко по-прежнему будет находиться в СИЗО, где каждый день засчитывается за два, проведенных в колонии.