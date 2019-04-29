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«Делом Руденко» займется краевой суд

Новости
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Приговор Александру Руденко, по чьей вине в октябре 2018 года в ДТП на проспекте Ленина погибли три человека, в том числе двое маленьких детей, будет обжалован. Причем на пересмотре решения настаивает как сторона защиты, так и обвинения.

Руденко обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ. Управляя в состоянии опьянения BMW X6 (скорость в момент ДТП была около 151 км/ч) он не остановился на запрещающий сигнал светофора и буквально протаранил Renault Scenic. В результате ДТП погибли трое пассажиров Renault – молодая женщина и две девочки, здоровью водителя автомобиля и еще одному пассажиру причинен тяжкий вред.

Суд вынес приговор лихачу на BMW, по чьей вине погибли трое человек

Суд вынес приговор лихачу на BMW, по чьей вине погибли трое человек

Новости

Александр Руденко около полугода провел в СИЗО

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Как следует из карточки дела на сайте суда, апелляцию в Алтайский краевой суд подал адвокат Руденко Александр Марченко. Кроме того, аналогичным образом поступили Евгений Нагорнев, Игорь Перфильев и Елена Корецкая. Пострадавшие несогласны с мягким, по их оценке, приговором.

Водитель BMW получил 8 лет 6 месяцев в колонии-поселении, хотя прокуратура настаивала на 8 годах 11 месяцах колонии общего режима.

Вероятно, процесс в краевом суде начнется до конца мая. Все это время Руденко по-прежнему будет находиться в СИЗО, где каждый день засчитывается за два, проведенных в колонии.

Автор: Политсиб.ру