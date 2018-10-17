«Сидел бы от звонка до звонка, как мужики делают»: в Барнауле стартовал процесс над водителем, устроившим смертельное ДТП

Новости 21.03.2019 7:45 833

20 марта в Барнауле прошло первое заседание по уголовному делу Александра Руденко, по чьей вине в октябре 2018 года в ДТП на проспекте Ленина погибли три человека, в том числе двое маленьких детей. Несмотря на то, что с момента резонансной аварии прошло уже почти полгода, эмоции у тех, кто потерял своих родных, до сих пор не дают смириться со смертью близких.

Зал суда, где слушалось дело, оказался переполнен. Помимо родственников на процесс были допущены представители СМИ. Вопреки слухам, закрывать дело от прессы судья Максим Рыжков не стал. Ни одна из сторон с таким ходатайством не выступила.

Первое, что бросилось в глаза в зале заседания – большой портрет с изображением погибших в аварии Юлии Нагорневой и ее трехлетней дочери. Он был выставлен таким образом, что в ходе полутора часов смотрел на виновника трагедии. Последний же предпочитал глядеть в пол или бегал взглядом по сторонам, не решаясь встретиться глазами с теми, кого погубил прошлой осенью.

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Буквально прожигал своим взглядом Александра Руденко отец и муж погибших Евгений Нагорнев. Он, как и водитель Сергей Федько, чудом выжили, получив многочисленные тяжелые травмы. Федько кроме того, перенес инсульт, а одним из последствий ДТП стало психическое расстройство и почти полная утрата речи и возможности двигаться.

Если бы не присутствие на заседании трех приставов, создавалось полное впечатление, что Нагорнев сам бы решил вопрос с виновником ДТП без вердикта прямо в зале суда.

Стоит отметить, что защищал Руденко адвокат Александр Марченко, который выступил в аналогичной роли на другом громком процессе трехгодичной давности – по делу Алексея Бикташева. Тот совершил ДТП, также управляя BMW X5, авария унесла жизни двух человек. Самого Бикташева осудили, а затем освободили от наказания в связи с онкологическим заболеванием. Спустя примерно месяц после этого родственники Бикташева распространили информацию о его смерти.

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Адвокат Марченко на вчерашнем заседании единственный раз проявил себя, когда спросил у Евгения Нагорнева, были ли пристегнуты пассажиры Renault Scenic. В частности дети, ехавшие на заднем сиденье. Пострадавший, весь суд сдерживавший свои эмоции, на этот раз не совладал с чувствами и в сердцах высказал все, что думает защитнику Руденко. "Даже если бы они и были пристегнуты, от смерти бы это их не спасло при боковом ударе от автомобиля, двигавшегося со скоростью 150 км/ч", - подчеркнул Нагорнев.

Юрист в ответ заметил, что он просто выполняет свою работу. Правда г-н Марченко забыл уточнить, что согласился взять такого подзащитного добровольно, в данном процессе он не является адвокатом по назначению.

Кстати, в отличие от Бикташева Руденко своей вины прямо не признал, сделав вид, что не понимает, в чем его обвиняют. Евгений Нагорнев заявил, что если бы виновник ДТП был мужчиной, то вину свою признал и сидел бы от звонка до звонка. Вообще весь процесс Александр Руденко вел себя вызывающе, высказывая неуважение суду и противоположной стороне.

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Добавим, что потерпевшие уже заявили 4 гражданских иска к Руденко на сумму в 43 млн рублей.

Напомним, он обвиняется по по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью людей). Максимальное наказание предусматривает 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.