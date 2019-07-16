«Гонщик на BMW» Александр Руденко отправился в алтайскую колонию

Барнаульца Александра Руденко, по чьей вине в октябре 2018 года в ДТП на проспекте Ленина погибли три человека, в том числе двое маленьких детей, этапировали в ИК-5 УФСИН России по Алтайскому краю. Это единственная колония общего режима в регионе, куда отправляют людей, впервые совершивших преступление, пишет «АиФ-Алтай».
К слову, эта колония стала известна после того, как там отбывал наказание политический активист Ильдар Дадин, осужденный за нарушения на митингах. После освобождения он назвал колонию «образцовой».
Участники процесса порой не могли сдержать свои эмоции
Напомним, отсюда освободился бывший депутат АКЗС Александр Мастинин. Сейчас в этом учреждении отбывают наказание фигуранты дела «Изумрудной страны», в том числе экс-директор филиала «Россельхозбанка» Евгений Роговский.
Из развлечений в учреждении есть клуб, библиотека, кабельное телевидение, радио, спортивный зал, настольные игры, студия звукозаписи, стенгазета. На территории колонии стоит храм в честь Святого Николая, есть молитвенная комната для мусульман.
Осужденные могут обучиться профессиям электромонтера, автослесаря, электрогазосварщика, монтажника санитарно-технических систем и оборудования, машиниста котельной (кочегара).
На повторное рассмотрение дела ушло чуть больше часа
Ранее сообщалось, что Руденко осудили на 8,5 лет . С учетом срока в СИЗО Александру Руденко осталось отбыть 7,5 лет. Он сможет просить об УДО после отбытия одной трети наказания - то есть, в 2021 году. Ранее районный суд отправил его в колонию-поселение, но краевой ужесточил наказание, сменив режим на общий.
Напомним, трагедия произошла 5 октября 2018 года . Руденко в состоянии опьянения на BMW X6 на огромной скорости не остановился на запрещающий сигнал светофора и буквально протаранил Renault Scenic. В результате ДТП погибли трое пассажиров Renault – молодая женщина и две девочки, здоровью водителя автомобиля и еще одному пассажиру причинен тяжкий вред.