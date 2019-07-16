«Гонщик на BMW» Александр Руденко отправился в алтайскую колонию

Новости 16.07.2019 16:30 15

Барнаульца Александра Руденко, по чьей вине в октябре 2018 года в ДТП на проспекте Ленина погибли три человека, в том числе двое маленьких детей, этапировали в ИК-5 УФСИН России по Алтайскому краю. Это единственная колония общего режима в регионе, куда отправляют людей, впервые совершивших преступление, пишет «АиФ-Алтай».

К слову, эта колония стала известна после того, как там отбывал наказание политический активист Ильдар Дадин, осужденный за нарушения на митингах. После освобождения он назвал колонию «образцовой».

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Напомним, отсюда освободился бывший депутат АКЗС Александр Мастинин. Сейчас в этом учреждении отбывают наказание фигуранты дела «Изумрудной страны», в том числе экс-директор филиала «Россельхозбанка» Евгений Роговский.

Из развлечений в учреждении есть клуб, библиотека, кабельное телевидение, радио, спортивный зал, настольные игры, студия звукозаписи, стенгазета. На территории колонии стоит храм в честь Святого Николая, есть молитвенная комната для мусульман.

Осужденные могут обучиться профессиям электромонтера, автослесаря, электрогазосварщика, монтажника санитарно-технических систем и оборудования, машиниста котельной (кочегара).

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Ранее сообщалось, что Руденко осудили на 8,5 лет . С учетом срока в СИЗО Александру Руденко осталось отбыть 7,5 лет. Он сможет просить об УДО после отбытия одной трети наказания - то есть, в 2021 году. Ранее районный суд отправил его в колонию-поселение, но краевой ужесточил наказание, сменив режим на общий.

Напомним, трагедия произошла 5 октября 2018 года . Руденко в состоянии опьянения на BMW X6 на огромной скорости не остановился на запрещающий сигнал светофора и буквально протаранил Renault Scenic. В результате ДТП погибли трое пассажиров Renault – молодая женщина и две девочки, здоровью водителя автомобиля и еще одному пассажиру причинен тяжкий вред.