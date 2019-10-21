Иномарка сбила сразу трех пешеходов в Барнауле

Три человека, переходящие дорогу по пешеходному переходу в Барнауле, оказались под колесами иномарки. Они получили серьезные травмы.
Как рассказали очевидцы в паблике «Барнаул 22», дорожный инцидент случился вечером в воскресенье 20 октября в районе пересечения улицы Анатолия и проспекта Комсомольского.
«Удар немалый был, даже антифриз из радиатора вытек», – пишут интеренет-пользователи. Очевидцы отмечают, что скорость у автомобиля была большая – это видно по полученным повреждениям.
Среди комментариев: «Вроде все уехали живыми, только одну женщину увезли без сознания. Никаких наушников у них в ушах не было, все из карманов выпало. С ними, как я поняла, еще ребенок был, его автомобиль не задел», – рассказывают очевидцы.
В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести, особенно пострадала женщина. Все пострадавшие были госпитализированы.
Из-за происшествия собралась внушительная многокилометровая пробка