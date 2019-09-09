От триумфа ЕР до фиаско ЛДПР: итоги выборов-2019 в Алтайском крае

8 сентября, в Единый день голосования, в Алтайском крае прошло несколько избирательных кампаний различного уровня. Согласно предварительным итогам, безоговорочную победу одержали кандидаты, представляющие "Единую Россию". Так, "партия власти" выиграла довыборы в АКЗС, Барнаульскую и Бийскую гордумы, а также Змеиногорский райсовет.
Всего в воскресенье были избраны 247 депутатов представительных органов муниципальных образований. Основные выборы депутатов районного уровня прошли в Змеиногорском районе, на поселковом уровне - на территории шести районов: Алейском, Крутихинском, Мамонтовском, Поспелихинском, Ребрихинском и Угловском.
Кроме того, в ЕДГ в Алтайском крае избраны главы в 52 сельсоветах. Всего на выборы 8 сентября пришли около 27 % избирателей или примерно 54 тысячи человек.
Единый день голосования в регионе не обещает сенсаций, но самое интересное – впереди
Обо всем по порядку. На дополнительных выборах в АКЗС по одномандатному округу № 2 победил Владимир Репкин (ЕР). Он получил 43,62% голосов. Коммуниста Флюра Хакимова поддержали 25,92%, эсера Наталью Лебедеву - 16,79%, "жириновца" Максима Шапошникова - 10,62%. Явка составила 27,89%.
На довыборах депутата Барнаульской гордумы первенствовал единоросс Иван Нифонтов - 40,81%. Второе место занял Антон Арцибашев (КПРФ) - 26,1%. Общая явка - 13,43%. В Бийске по округу № 2 победил Александр Казаков (ЕР) - 50,03%, по округу № 6 - Жанна Нечитайло (ЕР) - 52,03%. Средняя явка в наукограде оказалась равной почти 14%.
Единственные крупные выборы на уровне района прошли в Змеиногорский райсовет депутатов. Здесь ЕР получила 13 мест, КПРФ и СР - по 1. На поселковом уровне наиболее значимая кампания прошла в Поспелихинский центральный сельсовет. В итоге депутатами стали 7 единороссов, 5 самовыдвиженцыв и 3 коммуниста.
Обращает на себя внимание, что ЛДПР не сумела заполучить ни одного мандата на прошедших выборах. Также к числу неудачников (правда, куда более ожидаемо) примкнули "Яблоко", "Партия Роста", "Казачья партия" и "Родная партия".
Наконец, в воскресенье на территории двух муниципалитетов в крае прошли референдумы.
Решать данный вопрос селяне будут в Единый день голосования, 8 сентября
В Лаптевском сельсовете Угловского района и Верх-Бехтемирском сельсовете Бийского района. Речь шла о решении вопроса, связанного с самообложением граждан. Для того, чтобы по референдуму было принято положительное решение, необходимо соблюсти два условия. Во-первых, участие в нем должны принять 50% +1 избирателей ( то есть не менее 354 человек), а "за" необходимо проголосовать также 50% +1 от пришедших на участок.
И в Бийском и в Угловском районах референдумы признаны состоявшимися: местные жители при высокой явке абсолютным большинством голосов поддержали дополнительные траты на благоустройство.
люди не желают голосовать явка позорна мала явные вбросы при такой явке выборы нужно признавать несостоятельными или проводить референдум по положению встране куда мы катимся В РОССИИ ДВЕ НАПАСТИ ВНИЗУ ВЛАСТЬ ТЬМЫ А НАВЕРХУ ТЬМА ВЛАСТИ
ДА, Боровиха, это фиаско!!!!!!! Сколько можно партию топить, уже - 0.............