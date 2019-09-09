От триумфа ЕР до фиаско ЛДПР: итоги выборов-2019 в Алтайском крае

Новости 09.09.2019 14:05 2170

8 сентября, в Единый день голосования, в Алтайском крае прошло несколько избирательных кампаний различного уровня. Согласно предварительным итогам, безоговорочную победу одержали кандидаты, представляющие "Единую Россию". Так, "партия власти" выиграла довыборы в АКЗС, Барнаульскую и Бийскую гордумы, а также Змеиногорский райсовет.

Всего в воскресенье были избраны 247 депутатов представительных органов муниципальных образований. Основные выборы депутатов районного уровня прошли в Змеиногорском районе, на поселковом уровне - на территории шести районов: Алейском, Крутихинском, Мамонтовском, Поспелихинском, Ребрихинском и Угловском.

Кроме того, в ЕДГ в Алтайском крае избраны главы в 52 сельсоветах. Всего на выборы 8 сентября пришли около 27 % избирателей или примерно 54 тысячи человек.

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Обо всем по порядку. На дополнительных выборах в АКЗС по одномандатному округу № 2 победил Владимир Репкин (ЕР). Он получил 43,62% голосов. Коммуниста Флюра Хакимова поддержали 25,92%, эсера Наталью Лебедеву - 16,79%, "жириновца" Максима Шапошникова - 10,62%. Явка составила 27,89%.

На довыборах депутата Барнаульской гордумы первенствовал единоросс Иван Нифонтов - 40,81%. Второе место занял Антон Арцибашев (КПРФ) - 26,1%. Общая явка - 13,43%. В Бийске по округу № 2 победил Александр Казаков (ЕР) - 50,03%, по округу № 6 - Жанна Нечитайло (ЕР) - 52,03%. Средняя явка в наукограде оказалась равной почти 14%.

Единственные крупные выборы на уровне района прошли в Змеиногорский райсовет депутатов. Здесь ЕР получила 13 мест, КПРФ и СР - по 1. На поселковом уровне наиболее значимая кампания прошла в Поспелихинский центральный сельсовет. В итоге депутатами стали 7 единороссов, 5 самовыдвиженцыв и 3 коммуниста.

Что касается общекраевых итогов, то из 248 разыгрываемых мандатов на муниципальном уровне ЕР получила 186, КПРФ - 19, СР - 12, самовыдвиженцы - 31. На выборах глав сельсоветов единороссы добились успеха в 37 кампаниях. Еще одно кресло главы досталось эсерам. В оставшихся 14 случаях побеждали самовыдвиженцы.

Обращает на себя внимание, что ЛДПР не сумела заполучить ни одного мандата на прошедших выборах. Также к числу неудачников (правда, куда более ожидаемо) примкнули "Яблоко", "Партия Роста", "Казачья партия" и "Родная партия".

Наконец, в воскресенье на территории двух муниципалитетов в крае прошли референдумы.

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В Лаптевском сельсовете Угловского района и Верх-Бехтемирском сельсовете Бийского района. Речь шла о решении вопроса, связанного с самообложением граждан. Для того, чтобы по референдуму было принято положительное решение, необходимо соблюсти два условия. Во-первых, участие в нем должны принять 50% +1 избирателей ( то есть не менее 354 человек), а "за" необходимо проголосовать также 50% +1 от пришедших на участок.

И в Бийском и в Угловском районах референдумы признаны состоявшимися: местные жители при высокой явке абсолютным большинством голосов поддержали дополнительные траты на благоустройство.