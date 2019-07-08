Всем миром: жителям алтайского села предложат скинуться на благоустройство через референдум

Новости 31.07.2019 12:15 220

Единый день голосования, 8 сентября, в Алтайском крае отметится не только рядом выборных кампаний, но и интересным прецедентом, связанным с проведением референдума в Верх-Бехтемирском сельсовете, где жители сами решат, использовать ли им механизм самообложения для благоустройства родного села.

Как сообщает краевой избирком, в бюллетень будет внесено семь вопросов, связанных с благоустройством. Формулировка будет следующей:

Согласны ли Вы установить ежегодное самообложение граждан с каждого постоянно проживающего жителя муниципального образования Верх-Бехтемирский сельсовет Бийского района Алтайского края, достигшего возраста 18 лет и старше, в размере 300 рублей в 2019 году; в размере 300 рублей в 2020 году; в размере 300 рублей в 2021 году и использовать данные средства: на расчистку дорог от снега - 100 рублей; на ремонт мостов - 40 рублей; на содержание кладбища - 30 рублей; на содержание свалки - 30 рублей; на уличное освещение - 50 рублей; на проведение мероприятий - 30 рублей; на закупку спортинвентаря - 20 рублей.

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В избиркоме добавляют, что сама инициатива провести референдум появилась после отчётной конференции жителей Верх-Бехтемира, на которой глава села Александр Пенчев поднял вопрос о ремонте пешеходного моста. Мост ремонтировался 11 лет назад, при этом им активно пользовались все жители села, поэтому поступило предложение восстановить его своими силами.

Глава села обратился к депутатам и активистам с просьбой помочь собрать необходимые средства. В итоге местные жители охотно откликнулись и необходимая сумма была быстро найдена. На восстановительные работы потребовалось всего четыре дня.

В итоге и было принято решение вынести на референдум вопрос о введении и использования средств по самообложению граждан.

Любопытно и то, что в Верх-Бехтемире в Единый день голосования состоятся выборы главы села. По информации краевой избирательной комиссии, на этот пост претендуют четыре человека: работающий водителем выдвиженец ЛДПР Василий Волобаев, сторож Валерий Девятов, выдвинутый «Единой Россией», кандидат от КПРФ, бригадир животноводства Олег Тарасенко и самовыдвиженка, занимающая должность методиста по спорту, Светлана Ламакина.

Отметим, что по данным на 2018 год, в селе Верх-Бехтемир проживало 942 человека. По информации избирательной комиссии, в Верх-Бехтемире в данный момент значится 707 избирателей. Для того, чтобы по референдуму было принято положительное решение, необходимо соблюсти два условия. Во-первых, участие в нем должны принять 50% +1 избирателей ( то есть не менее 354 человек), а "за" необходимо проголосовать также 50% +1 от пришедших на участок.

В крайизбиркоме "Политсибру" также рассказали, что подобного рода референдум состоится и в Лаптевском сельсовете Угловского района. В состав сельсовета входит пять сел с 1042 избирателями. Здесь селянам по той же процедуре предложат определиться с тем, согласны ли они установить ежегодное самообложение в размере 150 рублей на цели благоустройства.

Также 8 сентября в сельсовете пройдут выборы местных депутатов и главы.