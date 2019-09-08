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Бийчане выбрали двух новых депутатов гордумы

Новости
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В Бийске прошли довыборы двух депутатов гордумы по округам № 2 и № 6. Победу одержали единороссы Александр Казаков и Жанна Нечитайло, следует из данных крайизбиркома.

Александр Казаков на втором одномандатном округе получил 749 голоса, ближайший конкурент Александр Попов (КПРФ) - 501. Куда скромнее выступили эсер Андрей Гончаров (98) и либерал-демократ Алексей Подзоров (104).

Похожая картина наблюдалась на округе № 6. Здесь Жанна Нечитайло (ЕР) заручилась поддержкой 768 избирателей. Иван Белкин (КПРФ) получил 320 голосов, за справоросса Ивана Афанасьева проголосовали 272 бийчанина, а за "жириновца" Владимира Тырышкина - 73 горожанина.

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Первыми открылись избирательные участки на Сахалине

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Комментарии (2)

1000

Гость

Задолбали уже эти единороссы....

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Тина

А нигде почему-то % явки не сообщается?

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