Бийчане выбрали двух новых депутатов гордумы

В Бийске прошли довыборы двух депутатов гордумы по округам № 2 и № 6. Победу одержали единороссы Александр Казаков и Жанна Нечитайло, следует из данных крайизбиркома.
Александр Казаков на втором одномандатном округе получил 749 голоса, ближайший конкурент Александр Попов (КПРФ) - 501. Куда скромнее выступили эсер Андрей Гончаров (98) и либерал-демократ Алексей Подзоров (104).
Похожая картина наблюдалась на округе № 6. Здесь Жанна Нечитайло (ЕР) заручилась поддержкой 768 избирателей. Иван Белкин (КПРФ) получил 320 голосов, за справоросса Ивана Афанасьева проголосовали 272 бийчанина, а за "жириновца" Владимира Тырышкина - 73 горожанина.
Первыми открылись избирательные участки на Сахалине
А нигде почему-то % явки не сообщается?
Задолбали уже эти единороссы....