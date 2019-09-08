Опубликованы предварительные итоги голосования на довыборах в Барнаульскую думу (обновлено)

Новости 08.09.2019 22:14 1998

Известный в прошлом спортсмен Иван Нифонтов одержал победу на довыборах депутата Барнаульской гордумы по округу № 2. Прославленный дзюдоист баллотировался в представительный орган от "Единой России".

По предварительным данным, Нифонтов получил 40,3% голосов. Его главный соперник коммунист Антон Арцибашев набрал 25,8%. Остальные кандидаты заметно отстали. Так, у либерал-демократ Петра Кайдаша около 16% голосов, эсер Степан Лютов получил 11%, а "яблочник" Андрей Ткаченко - 4%. Еще около 3% бюллетеней оказались испорченными.

Отметим, что цифры еще не окончательные и могут немного корректироваться, но общий результат останется неизменным.

Явка на довыборах депутата БГД составила примерно 13,8%.

UPD: По информации крайизбиркома, Нифонтов в итоге набрал 42,01% (за него проголосовали 1268 избирателей), Арцибашев - 26,87% (811 человек), Кайдаш - 17,4 % (525), Лютов - 10,3% (311), Ткаченко - 3,41 % (103).