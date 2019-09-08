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Алтайское Заксобрание пополнит единоросс, выигравший выборы в свой день рождения

Новости
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Довыборы депутата Алтайского Заксобрания по округу № 2 завершились уверенной победой единоросса Владимира Репкина, следует из предварительных данных итогов голосования.

Напомним, довыборы депутата АКЗС были назначены после смерти фермера Александра Гукова в марте. В состав округа входит 4 района (Ключевский, Кулундинский, Михайловский и Табунский) с общим числом избирателей примерно в 54 тысячи человек.

За победу, помимо Владимира Репкина, здесь боролись Наталья Лебедева («Справедливая Россия»), Флюр Хакимов (КПРФ) и Максим Шапошников (ЛДПР).

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В итоге главная борьба развернулась за второе место. Кандидат же от партии власти особой конкуренции не почувствовал. Репкин на данный момент, после обработки 65% протоколов, получает 5082 голоса избирателей. Далее расположились Хакимов (2126), Лебедева (2003) и, с заметным отрывом, - Шапошников (1095). Явка на выборах составила немногим более 29%.

Напомним, Владимир Репкин является директором Ключевского профлицея, а также депутатом райсобрания. Очевидно, что в ближайшее время он сдаст мандат, чтобы перейти в АКЗС. Примечательно, что в день голосования победителю исполнилось 56 лет. 

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Автор: Политсиб.ру

Комментарии (1)

1000

Андрей

Не пойму то-ли народ тупой, то-ли голосование сфальцифицировали.

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