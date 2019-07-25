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«Черное небо» Сибири: почему полыхающая тайга – это политический вопрос?

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Площадь лесных пожаров в Сибири продолжает расти и уже преодолела цифру в 1,3 млн га. Тайга полыхает в Красноярском крае и Иркутской области, а «эхо» этого «слышат» сопредельные регионы – Алтайский край, Кузбасс, Новосибирская и Томская области, где наблюдается плотная дымка.

Ситуацию с пожарами вынуждены комментировать первые лица сибирских регионов, а в Госдуме уже предлагают отправить всех членов парламента вместе с федеральным правительством на тушение полыхающей тайги. В итоге, казалось бы, экологический и общественный вопрос, начинает приобретать политическое звучание.

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«Политсибру» вместе с сибирскими экспертами разбирался, есть ли политическая составляющая в проблеме горящей тайги.  

Однозначное «да» на этот вопрос высказывает красноярский политический обозреватель Александр Чернявский.

В беседе с нашей редакцией он отметил: «Политическая компонента в проблеме, связанной с лесными пожарами, безусловно, есть. Не думаю, что из-за пожаров в Красноярском крае будут приняты какие-то серьезные кадровые решения, но оппоненты действующего губернатора Александра Усса уже вовсю используют это в качестве повода для его критики. Кроме того, помимо местной оппозиции, эту тему могут использовать и представители федеральных кланов, интересы которых в Красноярске, конечно же, есть».

По словам эксперта, сама проблема лесных пожаров для Красноярского края – хроническая. У местных профильных структур просто не хватает мощностей для ликвидации возгораний на таких площадях.

«Понятно, что эта проблема до сих пор не закрыта и усилиями одного региона в данном случае здесь не обойтись», - уверен Александр Чернявский.

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Новосибирский общественник Ростислав Антонов, принимающий активное участие в местной политической жизни, относительно проблемы лесных пожаров и дымки, накрывшей сибирские регионы, подчеркивает: «Любое бездействие может быть использовано в качестве политического рычага и обязательно используется в качестве такового. А когда обычный человек выходит на улицу и просто видит то, каким воздухом он дышит, он начинает задумываться, что наверное, что-то действительно происходит не так и он имеет полное право задать соответствующий вопрос. Когда люди слышат, что тушить пожары на таких огромных площадях экономически нецелесообразно, они начинают думать о том, а насколько вообще здесь задумываются об их безопасности».

По словам собеседника, все это создает основу для достаточно широкого протеста.

«И я больше скажу – я сам пойду на митинг или какую-то иную акцию по этому поводу, поскольку мне небезразлично, чем дышат мои родные и близкие», - добавил Антонов.

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О возможности посмотреть на проблему горящих лесов сквозь политическую призму высказался и алтайский политолог Сергей Асеев.

«Сама проблема подобного рода ставит вопрос об эффективности всей системы и ставит под сомнение эту самую эффективность. Важно, что этот вопрос в данном случае ставят обычные обыватели, просто глядя в небо. Это идет в разрез с информационным фоном, где людям говорят о том, что все хорошо», - считает эксперт.

Весьма важен, по словам собеседника, и тот посыл, что вопросы о происходящем обществом адресуются на федеральный уровень, что повышает статус этой проблемы.

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Кроме того, как полагает собеседник, в проблеме горящих лесов есть большая вероятность выявить и коррупционную составляющую, начиная от эффективного расходования бюджетных средств, заканчивая тем, что такие пожары могут выгодны с точки зрения дальнейшей вырубки лесов и отправки сырьевой древесины за границу.  

Какое развитие получит данная проблематика – однозначно сказать трудно. Наверное, это будет зависеть от того, как скоро над Сибирью развеется дымка, как серьезно сократится или возрастет площадь пожаров, будут ли приняты какие-либо решения о выделении сил и средств на тушение. А пока – лето в режиме «черного неба».

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Автор: Александр Шелягин

Фото: news-life.ru