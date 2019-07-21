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Площадь лесных пожаров в Сибири приближается к 1 млн гектаров

Новости
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Площадь лесных пожаров в Сибири приближается к 1 миллиону гектаров, а смог от горящих лесов наблюдается в соседних регионах.

Так, по оперативным данным красноярского Лесопожарного центра, утром в понедельник, 22 июля, в крае зарегистрировано 102 пожара на общей площади 656 907 гектаров.

В Иркутской области по состоянию на 21 июля пожары зафиксированы на площади более 208 тысяч гектаров.

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При этом на смог и думку от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области жалуются жители соседних регионов. Например, задымление воздуха, вызванное ситуацией в Красноярском крае и Иркутской области, наблюдается в Алтайском крае и Томской области.

По информации Минприроды Алтайского края, за прошедшие выходные в регионе пострадало четыре участка земли лесного фонда. Пожары были ликвидированы в Волчихинском (Волчихинский район), Лебяжинском (Егорьевский район) и Ракитовском (Рубцовский район) лесничествах. Причинами пожаров здесь стали грозы.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: sreda24.ru