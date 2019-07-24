Госдуме, кабмину и президенту предложили лично заняться тушением пожаров в Сибири

Новости 25.07.2019 10:00 572

Депутат Госдумы от Новосибирской области, коммунистка Вера Ганзя выступила с предложением отправить членов Госдумы и федеральное правительство во главе с президентом на тушение пожаров в Сибири.

Как сообщает Тайга.инфо, народная избранница уверена, что экологическая катастрофа в СФО произошла из-за несовершенства законодательства.

«Сибирь горит! Смог опутал Алтайский край, Красноярский край, Новосибирскую и Томскую области. Ситуация устрашающая. На сегодняшний день горит 1,3 миллиона гектаров леса. Рекомендации МЧС сводятся к тому, чтобы мокрой тряпкой заделать окна, но они не дают существенных результатов. Нужны системные и кардинальные меры борьбы с пожарами», - заявила Ганзя.

Также она подчеркнула, что на борьбе с огнем в регионах Сибири задействовано 108 единиц техники и озвучила нехитрую математическую выкладку - на 13 тысяч гектаров приходится всего одна машина.

Десятки тысяч людей требуют ввести в Сибири режим ЧС из-за лесных пожаров Новости 24.07.2019 10:15 Данная мера, по мнению граждан, позволит направить дополнительные силы на борьбу со стихией 592

По мнению Веря Ганзя, причины такой ситуации необходимо искать в Госдуме и в правительстве.

«Вот где корень зла. Нужно взять всех депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и правительства и во главе с президентом отправить в Сибирь. Надеть защитные костюмы и тушить огонь, потому что там сегодня делать это некому. Кто виноват, того и отправить на борьбу с огнем», - заявила депутат.

Барнаул и Томск заволокло дымом от пожаров в соседних регионах Новости 21.07.2019 15:10 Жители сибирских городов жалуются на смог и дымку 761

Напомним, что смог от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области накрыл целый ряд сибирских регионов. В этой связи в городах Алтая, в Кузбассе и Новосибирской области был введен режим «черного неба». При этом специалисты заявляют, что нормы содержания вредных веществ в атмосфере не превышены.