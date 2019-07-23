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Десятки тысяч людей требуют ввести в Сибири режим ЧС из-за лесных пожаров

Новости
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Десятки тысяч людей поставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири, где бушуют лестные пожары .

Документ размещен на сайте change.org. В петиции, в частности, отмечается, что в течение нескольких недель в регионах Сибири – в первую очередь в Красноярском крае и Иркутской области – продолжаются природные пожары.

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"Гарь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 км от Красноярского края-в Томской области, Хакассии, Кемерово, Новосибирске. В Красноярске люди ходят в масках, а между тем чиновники на местах и в правительстве до сих пор не объявили режим ЧС для всей территории Сибири! А ведь именно после объявления такого режима в очаги пожаров и прилегающие области, страдающие от задымления - направляется дополнительное финансирование, средства пожаротушения, людские ресурсы, и накладывается особая ответственность на должностных лиц за ликвидацию ЧС", - отмечают авторы петиции.

Инициаторы данного обращения требуют ввести режим чрезвычайной ситуации на территории всего Сибирского федерального округа.

"Проявите государственное мышление, защитите наши леса, нашу воду, наше здоровье!", - резюмируется в документе.

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Напомним, что на территории СФО горит более 1 миллиона гектаров леса.

На момент данной публикации, адресованной, в частности, президенту РФ и федеральному правительству, петицию подписали более 39 тысяч человек.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: интеллект-россии.рф