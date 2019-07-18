Барнаул и Томск заволокло дымом от пожаров в соседних регионах

Жители сибирских городов жалуются на смог и дымку. В Барнауле и Томске наблюдается задымление воздуха. Причина — лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области. Как сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в регионе нет действующих лесных пожаров.
«Наблюдается повышенная влажность воздуха. Происходит активное испарение воды после осадков, - передает пресс-служба ведомства. - По имеющейся информации, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, здоровью граждан ничего не угрожает. Специалисты Роспотребнадзора держат ситуацию на контроле, дополнительные меры по мониторингу приняты и в Лесоохране».
По данным МЧС это мог быть поджег
Похожая ситуация в Томске. Местные спасатели составили памятку действий при сильном запахе дыма и гари.
«При серьезном задымлении воздуха рекомендуется как можно меньше бывать на улице, - сказано в документе. - При пребывании на открытом воздухе — носить увлажненные марлевые маски. По возможности следует организовать орошение придомовой территории».
В случае осложнений надо плотно закрыть дома двери и окна, а щели между ними забить влажной тканью, которая сдержит вредные вещества. Необходимо чаще проводить влажную уборку, принимать душ, отказаться от сигарет и алкоголя, пить больше жидкости и снизить физические нагрузки.
С 20 по 22 июля в Алтайском крае ожидается высокая пожароопасность