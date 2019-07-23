Гидромет обвинил сибирские регионы в незаконном введении режима «черного неба»

Новости 25.07.2019 10:55 413

И.о. главы Среднесибирского управления гидрометцентром Сергей Сережкин обрушился с обвинениями на коллег из Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей за незаконное введение режима «черного неба».

Регионы, которые накрыл смог от пожаров в Красноярском крае, на данный момент введено ограничение для промышленных выбросов. В то же время в самом Красноярске, по данным местных надзорных органов, все в порядке.

Сережкин объявил, что в ближайшее время в Красноярске не будет введен режим неблагоприятных метеоусловий. Такое заявление он сделал во время совещания в правительстве Красноярского края, где обсуждались лесные пожары. По его словам, показатели по вредным веществам находятся на уровне, не превышающим норму.

«Есть приказ Минприроды, есть расчетные методы. Вводить режим НМУ только исходя из того, что в воздухе дымка, — это нарушение, — уверяет Сережкин. — Показатель загрязнения воздуха рассчитывается по специальной формуле, есть методика прогнозирования по каждому городу. На основании формулы специалисты делают расчеты и прогнозируют условия. Рассчитывается показатель, при котором вводят режим НМУ, он прописан в приказе. Для Красноярска он составляет 0,29 и выше, на сегодняшний день в Красноярске он равен 0,12».

Однако, по данным «Тайга.инфо», на двух постах показатель по углекислому газу превышен в 1,4 – 1,7 раз. Кроме того, фиксируется повышение аммиака в 1,2 раза.

По словам Сергея Сережкина, регионы, которые сейчас нарушают законодательство, попали под грядущую проверку Минприроды России.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщило, что превышений нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, аммиака, сероводорода в атмосферном воздухе не зарегистрировано.

По официальным данным на 24 июля, в Иркутской области и Красноярском крае горит около 1,3 млн га леса. Большую часть решили не тушить, потому что это экономически не обосновано. Смог от пожаров накрыл регионы Сибири и уже дошел до Уральского федерального округа.

Режим «черного неба» в Барнауле и Бийске был введен 24 июля.