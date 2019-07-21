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Стало известно, когда над Алтайским краем рассеется дымка от лесных пожаров

Новости
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Жители Алтайского края и других регионов продолжают чувствовать наличие дымки с запахом гари. По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, это связано с лесными пожарами в Красноярском крае, откуда ветер приносит дым на территорию региона. Угрозы жизни и здоровью граждан нет.  Кроме того, в ближайшее время ожидается стабилизация обстановки благодаря дождям и ветру. 

На сегодняшний день на территории Красноярского края действуют более 100 очагов лесных пожаров. Их общая площадь составляет не менее 450 тысяч гектар.

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По данным наблюдений Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае превышение предельно допустимых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе Алтая не зафиксировано.

Однако в Барнауле и Бийске в данный момент объявлен режим "черного неба", поскольку в двух крупнейших городах края ожидаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

В Алтайском крае сейчас нет действующих лесных пожаров. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, Лесоохраны и Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

На стабилизацию обстановки в крае повлияет ветер, который сменит свое направление 23-24 июля. Также в крае ожидаются дожди, которые также поспособствуют рассеиванию дымки. Об этом сообщает гидрометеослужба.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ap22.ru