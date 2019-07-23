Роспотребнадзор не нашел повышенного уровня загрязнения в накрытом дымкой Барнауле

Новости 24.07.2019 9:50 113

Роспотребнадзор не выявил превышения загрязняющих веществ в воздухе на территории Барнаула, накрытого дымкой от лесных пожаров в регионах Сибири.

Так, региональное управление надзорного ведомства отчиталось об исследовании качества и безопасности атмосферного воздуха в краевой столице. В Роспотребнадзоре указывают, что в последние дни участились случаи поступления обращений от обеспокоенных барнаульцев по причине наблюдаемого задымления над городом.

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В ведомстве отметили, что специалисты осуществляют ежедневный мониторинг показателей атмосферного воздуха на наличие в нем предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ.

Отбор проб был произведен во всех пяти районах краевой столицы, а именно на улицах Молодежная, Взлетная, Солнечная поляна, Маяковского и Чехова.

Вердикт Роспотребнадзора таков - превышения загрязняющих веществ в атмосфере Барнаула не зарегистрировано. В настоящее время мониторинг показателей атмосферного воздуха продолжается и находится на особом контроле.

Напомним, что Барнаул и Алтайский край в целом накрыло дымкой от лесных пожаров, бушующих на территории Красноярского края и Иркутской области. В ГУ МЧС по региону ранее отмечали, что в ближайшие дни в связи со сменой направления ветра и осадками ситуация может нормализоваться.