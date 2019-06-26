Градсовет рассмотрел амбициозные проекты барнаульских застройщиков

Новости 26.06.2019 17:20 61

Градостроительный совет Барнаула накануне рассмотрел четыре эскизных проекта. Часть из них уже обсуждались на предыдущих заседаниях и требовали доработки. Информация размещена на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города.

В числе рассмотренных эскизных проектов – реконструкция фасада Дворца спорта и зрелищ на проспекте Социалистический, 93; проект обновления «входной группы» стадиона «Динамо»; административное здание на улице Власихинская, 148ж; реконструкция комплекса общественного питания на проспекте Энергетиков,13.

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Члены Градостроительного совета высказали ряд замечаний по каждому проекту. По итогам голосования эскизный проект Дворца зрелищ и спорта им.Г.С.Титова был отклонен. Напомним, при новом собственнике - предпринимателе Михаиле Дроздове - спортивный объект сменил название на "Титов-арену". Среди замечаний - нарушен архитектурный ансамбль застройки, раздроблен объем, архитектурное решение стилобата не соответствует основному решению стадиона.

Участники заседания предложили рассмотреть вариант возвращения к «старому» архитектурному облику комплекса. Таким образом, проект был отправлен на доработку и повторное рассмотрение членами Градостроительного совета.

Эскизное предложение реконструкции входной группы стадиона «Динамо», разработчиком которого является «Алтайгражданпроект», напротив, было одобрено при условии устранения недоработок. В ближайшее время архитектор Евгений Башкиров должен будет увеличить масштаб входной зоны, проработать иное цветовое решение, рассмотреть возможность разработки концепции развития стадиона, а также убрать рекламу с фасада. Доработанный по замечаниям членов Градсовета проект будет согласован в рабочем порядке в комитете по строительству, архитектуре и развитию.

Административное здание на улице Власихинская,148ж – это детище компании «ПРОФИ», представители которой вынесли на суд экспертам свой проект. Однако члены Градсовета совета отклонили его и посоветовали повысить этажность объекта, учесть «островное» восприятие, акцентировать фасад, находящийся на «стрелке» въезда в район, переработать архитектурное решение фасадов проектируемой постройки.

А вот проект комплекса общественного питания на 200 мест на проспекте Энергетиков,13 был одобрен. Экспертов устроил проект бюро «Технология», но они попросили разработчиков акцентировать главный вход в обеденный зал архитектурно-художественными средствами. И только после исправления всех замечаний проект будет окончательно одобрен. Судя по электронному сервису «2ГИС», сейчас в этом здании находится автосалон Macan.