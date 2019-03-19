Александр Деринг вернулся в состав Градсовета Барнаула

Новости 19.03.2019 10:25 1074

В Барнауле обновлен состав Градостроительного совета города. В него, как и обычно, вошли 22 человека. Архитекторы Станислав Зенков и Сергей Поморов потеряли членство в совещательном органе, а Александр Деринг, наоборот, включен в его состав.

Прежние руководители комитета по строительству, архитектуре и развитию города Алексей Бобров и Сергей Боженко остались в качестве рядовых участников совета. Руководят им сейчас заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин, новый председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Дмитрий Аристов и его заместитель Владимир Бутаков.

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Из маститых архитекторов в составе совета можно отметить участие Петра Анисифорова, Евгения Башкирова, Виктора Четошникова, Владимира Золотова, Сергея Тисленко, Александра Деринга. Из других известных персон можно назвать Юлию Раменскую, председателя регионального «Союза дизайнеров России», а также известного барнаульского застройщика Евгения Вострикова, директора ООО «Домстрой - Барнаул».

«Политсибру» обратился с просьбой оценить кадровые перестановки к Александру Дерингу и Станиславу Зенкову, однако оба архитектора комментировать тему отказались.

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Напомним, впервые резонанс в СМИ вызвал состав совета, утвержденный в середине 2016 года. Четыре известных в Барнауле архитектора тогда потеряли членство в нем – Петр Анисифоров, Александр Деринг, Сергей Черепанов и Михаил Шмидт. Одновременно в орган вошли представители строительной отрасли: замначальника Главстроя Андрей Геттих, на тот момент руководитель «Барнаулкапстроя» Сергей Демин, и. о. гендиректора СРО «Союз строителей Западной Сибири» Владимир Литасов, гендиректор одной из крупнейших строительных компаний региона «Селф» Нодар Шония.