«Росводоканал Барнаул» провел внеплановый ремонт сетей из-за ошибок застройщика

Новости 26.06.2019 14:40 72

В Барнауле сотрудники водоканала в течение трех дней ремонтировали оборудование и сети в поселке Новомихайловка. Из-за некачественной работы компании, которая по муниципальному контракту строит водопровод, без воды остались более 1300 человек.

Барнаульский водоканал обслуживает в поселке артезианский водозабор, а также существующие водопроводные сети и является гарантирующим поставщиком воды для жителей Новомихайловки. Компания «Ремводстрой» строит в поселке кольцевую сеть водопровода от улицы Бирюзовой до улицы Нагорной, приступив к работам в конце июня.

Дело в том, что в течение недели «Ремводстрой» три раза нанес урон оборудованию и сетям, которые обслуживает водоканал.

20 июня был поврежден водопровод, в результате чего в течение 7 часов более 1300 человек оставались без воды. 21 июня была нарушена целостность кабельной линии на скважине артводозабора, что привело к выходу из строя одного из насосов. 22 июня бригада «Ремводстроя» во время работ допустила ошибку и «порвала» водопровод. Но в этот раз специалистам водоканала удалось провести ремонт без отключения водоснабжения.

В результате Барнаульский водоканал понес финансовые и производственные потери: ремонт проводился за счет компании и силами ее сотрудников, которые были вынуждены приостановить работу на других не менее важных объектах. «Но самое неприятное это то, что из-за ошибок, допущенных работниками «Ремводстроя», продолжительное время нарушалось водоснабжение жителей. По нашему мнению, «Ремводстрой» - некомпетентная организация, не готовая к выполнению муниципальных контрактов», - подчеркнул генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский.

В «Росводоканал Барнаул» отмечают, что подобные ситуации показывают необходимость более тщательного выбора подрядчиков и контроля их работы.