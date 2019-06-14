«Мы кричали и писали»: губернатор рассказал, как Алтайский край получил «антикризисного управляющего» из Москвы

Новости 18.06.2019 7:10 195

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал решение о включении региона в список из 10 субъектов федерации, которым правительство РФ назначит кураторов-министров. Причина – недостаточное социально-экономическое развитие.

Власти региона добились включения Алтайского края в этот список (сначала в нем было 8 регионов), потому что без дополнительной федеральной поддержки ситуацию не изменить. Накануне на аппаратном совещании Виктор Томенко подробно изложил свою точку зрения на данный вопрос.

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"Так получилось, что к сегодняшнему дню Алтайский край показывает низкие результаты социально-экономического развития. И мы кричали, и писали, и показывали, говоря о том, что нам нужна федеральная поддержка. Просто обычные меры – дотации, участие в государственных программах, участие в нацпроектах и так далее не спасают ситуацию. Не выводят нас на нужный, ускоренный темп развития. Поэтому то, что мы добились включения, это положительный результат нашей работы, первый шаг, по крайней мере. Результатом работы должна стать программа. А вообще результатом работы должно стать реальное, ощутимое улучшение жизни, отдельных показателей, отдельных параметров и в целом ощущение того, что в Алтайском крае жить становится лучше", - резюмировал глава региона.

Напомним, в число самых отстающих субъектов РФ вошли Тыва, Алтай и Карелия (их будет курировать Максим Орешкин - глава Минэкономразвития), Калмыкия (Дмитрий Кобылкин - Минприроды), Марий Эл (Владимир Якушев - Минстрой), Адыгея (Дмитрий Патрушев - Минсельхоз), Чувашия и Псковская область (Денис Мантуров - Минпромторг), Алтайский край (Максим Топилин - Минтруд), Курганская область (Антон Силуанов - Минфин).

Главы различных федеральных министерств должны ознакомиться с ситуацией в подшефном регионе, провести детальный анализ и разработать конкретные программы развития.

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Как уже сообщалось, состояние территорий определялось на основе анализа ряда ключевых показателей за три последних года:

Среднедушевые денежные доходы населения;

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины МРОТ;

Уровень безработицы;

Инвестиции в основной капитал на душу населения.