2/3 семей в Алтайском крае признались, что им хватает денег лишь на еду, одежду и ЖКУ

Аналитика 30.05.2019 7:10 163

Росстат представил статистику финансового положения семей по итогам IV квартала 2018 года, в рамках которой было исследовано 48 тысяч домохозяйств, сообщает РБК.

Выяснилось, что 48,2% российских семей хватает денег лишь на еду и одежду, тогда как на мебель, электронику и бытовую технику средств уже недостаточно. Такие выводы следуют из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года. Эти данные почти не отличаются от аналогичного периода 2017 года — тогда денег на еду и одежду хватало 49,8% семей.

«Политсибру» изучил положение дел в Алтайском крае и Сибирском федеральном округе. Результаты исследования приведены ниже.

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Семьи, чьих средств хватает лишь на еду и одежду

В Алтайском крае таковых насчитывается две трети – 64,4% от общего числа опрошенных (было 56,7%). Это – самый плохой показатель по всему СФО. В прошлом году «пальма первенства» принадлежала Республике Алтай – 59,5%. Однако в 2018 году Алтайский край соседний регион обогнал.

В целом же по СФО лишних трат не могут себе позволить 54% домохозяйств. Лучше всего дела обстоят в Томской области – 38,3 % (было 45%). По России показатель составляет 48,2% (ранее 49,8%). При этом наибольшие трудности испытывают семьи, состоящие из неработающих пенсионеров – 57,9%, а также молодые семьи – 59,2%.

Семьи, чьих средств хватает лишь на еду

В Алтайском крае их число снизилось почти вдвое – до 17,7% (было 27,9%). В СФО таковых насчитывается 21,7% (ранее 24,8%). Наихудший показатель, как и в предыдущем году, в Новосибирской области – 41,3% (против 34,1%). Наилучший – в Кемеровской, где он равняется 11% (было 21,1%). По РФ – 15% (предыдущий год - 18%). В целом по стране к этой категории принадлежат, в основном, многодетные семьи – 28,3%.

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Отметим, что еще 2,2% семей в Алтайском крае признались, что им не хватает денег даже на еду. В свою очередь домохозяйств, которым достаточно средств на еду, одежду и товары длительного пользования, но они не могут позволить себе покупку автомобиля, квартиры, дачи оказалось 15,5%. Наконец, только 0,2% опрошенных признались, что в состоянии позволить себе все, что захотят.

Абсолютным рекордсменом по бедности среди российских регионов стал ЯМАО – там 100 % опрошенных сообщили, что денег хватает лишь на еду, даже покупка одежды становится уже непосильной тратой.

Как видно из приведенных данных, наряду с неработающими пенсионерами, наибольшие затруднения испытывают молодые и многодетные семьи. Эти трудности явно отражаются на демографической ситуации, что подтверждается и статистикой. Так, Алтайкрайстат сообщает, что на 1 апреля 2019 года численность населения края составила 2,328 млн человек, сократившись с начала года на 4,2 тысячи человек, или на 0,2%. В январе-марте 2019 года по сравнению с январем-мартом 2018 года коэффициент рождаемости снизился на 9,9 %, коэффициент смертности вырос на 0,7%.

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Еще одним негативным последствием спада благосостояния россиян, продолжающегося на протяжении пяти последних лет, стал рост закредитованности населения. Причем, закредитованность развивается по самому неблагополучному сценарию – когда средства направляются не на перспективные цели, а просто «проедаются». Сокращаются и сбережения. Согласно данным Росстата, расходование сбережений гражданами РФ выросло с 7,8% до 11%.

Добавим, реальные располагаемые доходы россиян сокращались на протяжении 2014-2017 годов, а в 2018 году они продемонстрировали незначительный рост на 0,1%. Но по итогам первого квартала 2019 года реальные доходы опять уменьшились - на 2,3%. По оценке Счетной палаты, реальные доходы россиян в текущем году продолжат сокращение.