Станет лучше, но не сразу. За чертой бедности в Алтайском крае проживает 17,5% населения

Новости 29.03.2019 7:15 58

Власти Алтайского края намерены в два раза сократить число жителей, находящихся за чертой бедности, уже к 2024 году. Это следует из стратегии социально-экономического развития региона, подготовленной на период до 2035 года. В настоящее время доля тех, кто располагает доходами ниже прожиточного минимума (9,7 тысяч рублей) составляет в крае 17,5% или 408 тысяч человек. Для сравнения, население второго и третьего городов Алтайского края – Бийска и Рубцовска - равно 346 тысячам человек.

В регионе началось общественное обсуждение стратегии социально-экономического развития субъекта до 2035 года. Проект учитывает цели и задачи, поставленные президентом РФ в майском указе 2018 года, а также новые экономические ориентиры (национальные проекты, стратегию пространственного развития России до 2025 года, программы импортозамещения, процессы цифровизации всех сфер деятельности и усиления инновационного развития), уточняет офсайт Алтайского края.

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Одной из ключевых задач для правительства региона станет снижение уровня бедности. Еще в конце февраля Минэкономразвития РФ определило показатели, которые должны быть достигнуты для выполнения поставленных Владимиром Путиным задач. Так, для оценки задачи по сокращению уровня бедности вдвое в министерстве предложили разделить регионы на три группы: где за чертой бедности проживает 10% населения (13 регионов), 20% (59 регионов, сюда входит Алтайский край) и выше 20% (13 регионов). При этом первая группа должна снизить уровень бедности до 3,5–5%, вторая — до 5,1–9%, а третья — не меньше чем в 2–2,5 раза.

Судя по стратегии развития Алтайского края до 2035 года, уже через пять лет, в 2024 году, количество тех, кто живет за чертой бедности в регионе, планируется сократить вдвое: с 17,5% до 8,7%. К 2035 году этот показатель должен еще немного снизиться – до 7,6%.

Кстати, нынешний показатель (17,5%) остается стабильным на протяжении нескольких последних лет. Для примера, в 2015 году этот индикатор был равен 17,9%.

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Добавим, в декабре прошлого года в 8 российских регионах стартовал пилотный проект по снижению уровня бедности. Алтайский край в список «пилотов» не вошел. В него включены Кабардино-Балкария, Татарстан, Приморский край, а также Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области. Эксперимент продлится с 1 декабря 2018 года по 30 ноября 2019 года.

По официальным данным, за чертой бедности в РФ находятся около 20 млн человек.