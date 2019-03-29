Прожиточный минимум в Алтайском крае снизился в конце 2018 года

Новости 28.03.2019 16:40 132

Правительство Алтайского края утвердило величину прожиточного минимума за четвертый квартал 2018 года. В среднем, показатель на душу населения составил 9 тыс. 334 рубля, сообщили в пресс-службе администрации края.

По сравнению с третьим кварталом прошлого года величина снизилась на 226 рублей (2,4%). Это произошло из-за падения цен на столовые корнеплоды. Так, стоимость картофеля стала меньше на 45,7%, фруктов - на 9,1%.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в регионе - 9 тыс. 761 рубль, для пенсионеров – 8 тыс. 003 рубля, для детей – 9 тыс. 602 рубля.

По данным Минтруда России, прожиточный минимум на душу населения в целом по России за четвертый квартал 2018 года составил 10 тыс. 213 рублей, для трудоспособного населения – 11 тыс. 069 рублей, для пенсионеров – 8 тыс. 464 рублей, для детей – 9 тыс. 950 рублей.

Напомним, прожиточный минимум - это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы.