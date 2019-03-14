По итогам января зарплата в Алтайском крае рухнула на 25%

Новости 14.03.2019 12:43 1638

Среднемесячная зарплата жителей Алтайского края в январе 2019 года составила 23 941 рублей, что на 25,7 % меньше, чем в декабре 2018 года (32187 рублей). Между тем в сравнении с январем прошлого года доходы жителей края выросли на 6,3 %, сообщает крайстат.

Традиционное снижение зарплат в январе объясняется, как правило, тем, что в конце года многие работники получают премии либо дополнительную, так называемую 13-ю зарплату. Соответственно, именно последний месяц года всегда является наиболее «денежным». Следующий за ним январь такими бонусными выплатами похвастать не может.

Всего в регионе официально занятыми являются 585 941 человек. При этом по состоянию на декабрь прошлого года это число составляло 593 787. По традиции самыми высокими зарплатами могут похвастаться железнодорожники, занятые грузовыми перевозками (52 413 рублей). Далее со значительным отрывом идут железнодорожники в сфере междугородних и международных пассажирских перевозок (41 773 рублей). На третьем месте расположились сотрудники металлургического производства (41 267 рублей).

В свою очередь, самые маленькие зарплаты статистики зафиксировали у занятых в сфере грузовых автомобильных перевозок (15 301 рублей), операций с недвижимым имуществом (15 567 рублей), гостиничном бизнесе и общепите (16 096 рублей).

«Плюс» 12%: стала известна средняя зарплата жителей Алтайского края за 2018 год Новости 16.02.2019 15:22 Больше всего за отчетный календарный период зарабатывали железнодорожники, занятые грузовыми перевозками 1388

Кстати, согласно статистическим данным, больше всего в Алтайском крае занятых в сфере обрабатывающих производств (94 287 человек). В сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве края занято 47 304 человек, из них растениеводством и животноводством заняты 44 017 человека.

Оптовой и розничной торговлей в регионе официально занимаются 78 120 человек. В сфере образования трудятся 76 874 работника, деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг заняты 69 200 человека. Наконец, госуправлением и обеспечением военной безопасности, а также соцобеспечением в Алтайском крае занимаются 59109 человек.

Напомним, средняя зарплата в Алтайском крае в 2018 году составила 25 506 рублей. По данному показателю регион занял последнее, 10-е место в Сибирском федеральном округе. Для сравнения, средняя зарплата в расположившейся на 9-й строчке Республике Алтай 30 537 рублей. Лидирует же Красноярский край (44 917 рублей). Средняя зарплата по СФО за 2018 год равнялась 37 419 рублей.

Наиболее высокие зарплаты в Алтайском крае по итогам прошлого года получали железнодорожники, занятые грузовыми перевозками (49 776 рублей), финансисты и страховщики (44 446 рублей), а также занятые на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (40 680 рублей). В свою очередь, самые маленькие зарплаты зафиксировали у занятых в сфере гостиничного бизнеса и на предприятиях общепита (15 451 рубль), почтальонов и курьеров (16 493 рубля), работников водного транспорта (17 046 рублей).