И куратор в придачу: Алтайский край официально вошел в число самых отстающих регионов

Новости 14.06.2019 8:15 2886

"Два Алтая" попали в десятку наиболее проблемных регионов страны, теперь их развитие возьмут на контроль кураторы от Министерств труда и экономического развития. Об этом сообщается в записке, адресованной председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву от его заместителя Виталия Мутко.

Куратором Алтайского края назначен Максим Топилин (Минтруд), Республики Алтай – Максим Орешкин (Минэкономразвития). Из соседей по Сибирскому федеральному округу в десятку проблемных субъектов попала Республика Тыва, ее тоже будет курировать Орешкин.

Виталий Мутко, исполняя данное ему ранее поручение, подготовил предложения по ускоренному развитию проблемных регионов. Вкратце они сводятся к тому, чтобы направить в эти регионы в качестве кураторов глав различных министерств, чтобы они ознакомились с ситуацией, провели ее детальный анализ и разработали конкретные программы развития для каждого «подшефного» субъекта. Дмитрий Медведев предложения Мутко одобрил.

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Состояние субъектов определялось Минэкономразвития на основе анализа четырех показателей за трехлетний период:

Среднедушевые денежные доходы населения (скорректированные на коэффициент соотношения стоимости фиксированного набора потребительских товаров, работ и услуг); Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины МРОТ (в общей численности населения субъекта РФ); Уровень безработицы; Инвестиции в основной капитал на душу населения (не учитывая бюджетные).

Худшими по данным показателям стали республики Тыва, Алтай и Карелия (курирует Максим Орешкин - Минэкономразвития), Калмыкия (Дмитрий Кобылкин - Минприроды), Марий Эл (Владимир Якушев - Минстрой), Карелия, Адыгея (Дмитрий Патрушев - Минсельхоз), Чувашская Республика и Псковская область (Денис Мантуров - Минпромторг), Алтайский край (Максим Топилин - Минтруд), Курганская область (Антон Силуанов - Минфин).