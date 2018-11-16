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Высокопоставленный барнаульский антикоррупционер задержан сотрудниками ФСБ

Новости
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В Барнауле возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения по рассмотрению заявлений и обращений граждан городского ОЭБ и ПК УМВД России Андрея Абрамова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает следком по Алтайскому краю, 6 июня сотрудник полиции получил от представителя двух компаний 700 тысяч рублей в виде части взятки за его незаконные действия в пользу этих юрлиц, а именно за способствование принятию решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц организаций по факту мошенничества. Сразу после этого полицейский задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

Антикоррупционера алтайского МВД задержали по подозрению в получении взятки

Антикоррупционера алтайского МВД задержали по подозрению в получении взятки

Новости

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю информацию «Политсибру» отказались комментировать

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Абрамов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

Как сообщили "Политсибру" в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, в случае, если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственные руководители также понесут строгую дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения.

Автор: Политсиб.ру

Фото: УФСБ России по Алтайскому краю