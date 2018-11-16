Высокопоставленный барнаульский антикоррупционер задержан сотрудниками ФСБ

Новости 07.06.2019 16:20 502

В Барнауле возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения по рассмотрению заявлений и обращений граждан городского ОЭБ и ПК УМВД России Андрея Абрамова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает следком по Алтайскому краю, 6 июня сотрудник полиции получил от представителя двух компаний 700 тысяч рублей в виде части взятки за его незаконные действия в пользу этих юрлиц, а именно за способствование принятию решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц организаций по факту мошенничества. Сразу после этого полицейский задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

Антикоррупционера алтайского МВД задержали по подозрению в получении взятки Новости 16.11.2018 1:05 В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю информацию «Политсибру» отказались комментировать 1339

Абрамов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

Как сообщили "Политсибру" в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, в случае, если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственные руководители также понесут строгую дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения.