Высокопоставленный барнаульский антикоррупционер задержан сотрудниками ФСБ

В Барнауле возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения по рассмотрению заявлений и обращений граждан городского ОЭБ и ПК УМВД России Андрея Абрамова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Как сообщает следком по Алтайскому краю, 6 июня сотрудник полиции получил от представителя двух компаний 700 тысяч рублей в виде части взятки за его незаконные действия в пользу этих юрлиц, а именно за способствование принятию решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц организаций по факту мошенничества. Сразу после этого полицейский задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.
В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю информацию «Политсибру» отказались комментировать
Абрамов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере).
В настоящее время по уголовному делу ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.
Как сообщили "Политсибру" в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, в случае, если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственные руководители также понесут строгую дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения.