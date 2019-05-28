Несколько десятков жалоб поступило членам СПЧ в первый день работы в Барнауле

Новости 04.06.2019 18:35 385

Со 2 по 6 июня в Алтайском крае работает делегация Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Правозащитники уже успели пообщаться с населением, посетить СИЗО, осмотреть аварийное жилье и встретиться с губернатором. На сайте СПЧ сообщается, что в первый же день с жалобами на нарушения прав к членам делегации обратились несколько десятков человек.

Делегаты СПЧ прибыли в регион в рамках выездного заседания. В частности на Алтай прилетели глава СПЧ Михаил Федотов, зампредседателя Евгений Бобров, члены совета Андрей Бабушкин, Татьяна Марголина, Сергей Цыпленков, эксперты постоянной комиссии СПЧ по экологическим правам Михаил Крейндлин и Алексей Ярошенко.

СПЧ проведет выездное заседание на территории «двух Алтаев» Новости 28.05.2019 7:40 Прием граждан в Барнауле состоится 3 июня 219

Правозащитники решили посетить детские, социальные и медицинские учреждения, образовательные организации, места принудительного содержания граждан, осмотреть ветхое и аварийное жилье, места возможных экологических нарушений. Кроме того, в программе значатся традиционные встречи с гражданскими активистами и представителями органов власти.

Накануне, 3 июня, глава СПЧ Михаил Федотов и член совета Андрей Бабушкин проверили условия содержания граждан в СИЗО-1. Сергей Цыпленков совместно с Михаилом Крейндлиным и Алексеем Ярошенко осмотрели места рубки деревьев в Мамонтовском и Кулундинском заказниках.

Евгений Бобров проинспектировал ветхое жилье и новостройки, в которых выделены квартиры для переселенцев из аварийного фонда. Татьяна Марголина посетила детские, социальные и медицинские учреждения в Барнауле (детская больница, детский дом, центр СПИД, психоневрологический интернат, дом престарелых).

Сегодня, 4 июня, делегация провела встречу с губернатором региона Виктором Томенко. Правозащитники рассказали о приеме граждан, который состоялся накануне вечером в правительства Алтайского края, а также поделились впечатлениями от работы по экологической, социальной и жилищной тематике, проведённой членами СПЧ в Барнауле.

После этого представители СПЧ обсудили актуальные проблемы развития гражданского общества и защиты прав человека в регионе на совещании с участием губернатора, руководителей краевых органов власти, экспертов, представителей общественных и правозащитных организаций.

Выявленные проблемы и предложения по их разрешению будут изложены в рекомендациях СПЧ по итогам выездного заседания.