СПЧ проведет выездное заседание на территории «двух Алтаев»

Новости 28.05.2019 7:40 81

Совет по правам человека со 2 по 7 июня проведет выездное заседание в Алтайском крае и Республике Алтай. Участники планируют посетить детские, социальные и медицинские учреждения, образовательные организации, места принудительного содержания граждан в Барнауле и Горно-Алтайске.

В частности большое внимание будет уделено объектам ветхого и аварийного жилья и местам возможных экологических нарушений. Кроме того, правозащитники встретятся с гражданскими активистами и представителями органов власти субъектов Российской Федерации.

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Отмечается, что 3 июня в 18:00 предполагается проведение членами СПЧ приема граждан в Барнауле, а 5 июня в 19:00 - в Горно-Алтайске. Более подробная информация о работе «мобильной приемной» Совета будет представлена в ближайшее время.

Выявленные проблемы и предложения по их разрешению будут изложены в рекомендациях по итогам выездного заседания, говорится на официальном сайте СПЧ.