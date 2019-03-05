Досрочные выборы глав сельсоветов пройдут в Алейском районе

26 мая пройдут досрочные выборы глав в двух сельсоветах Алейского района: Безголосовском и Урюпинском. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии Алтайского края.
На пост главы Безголосовского сельсовета претендуют три кандидата:
Население села Безголосово составляет около 600 человек. Предыдущий глава Олег Уколов сложил полномочия по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу.
Возглавить Урюпинский сельсовет пожелало всего два кандидата:
Население села Урюпино составляет чуть более 600 человек. Предыдущий руководитель также покинул пост по собственному желанию.
Примечательно, что от КПРФ и «Справедливой России» не выдвинуто ни одного кандидата.
10 марта в Крутихинском районе пройдут дополнительные выборы депутатов двух сельских советов