О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Досрочные выборы глав сельсоветов пройдут в Алейском районе

Новости
132
0

26 мая пройдут досрочные выборы глав в двух сельсоветах Алейского района: Безголосовском и Урюпинском. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии Алтайского края.

На пост главы Безголосовского сельсовета претендуют три кандидата:

  1. Наталья Караченцева («Единая Россия»), руководящая местным почтовым отделением
  2. Денис Краковецкий (ЛДПР), временно неработающий уроженец Казахстана. Самый молодой из кандидатов – на данный момент ему 26 лет.
  3. Ирина Крейс (самовыдвиженка) – пенсионерка из Новосибирска

Население села Безголосово составляет около 600 человек. Предыдущий глава Олег Уколов сложил полномочия по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу. 

Возглавить Урюпинский сельсовет пожелало всего два кандидата:

  1. Наталья Богословских («Единая Россия») – замглавы администрации сельсовета
  2. Александр Мокров (ЛДПР) – пенсионер, охранник

Население села Урюпино составляет чуть более 600 человек. Предыдущий руководитель также покинул пост по собственному желанию.

Примечательно, что от КПРФ и «Справедливой России» не выдвинуто ни одного кандидата.

Коммунисты и единороссы «монополизировали» выборы в алтайских сельсоветах

Коммунисты и единороссы «монополизировали» выборы в алтайских сельсоветах

Новости

10 марта в Крутихинском районе пройдут дополнительные выборы депутатов двух сельских советов

1588

Автор: Политсиб.ру