Досрочные выборы глав сельсоветов пройдут в Алейском районе

Новости 21.05.2019 12:15 132

26 мая пройдут досрочные выборы глав в двух сельсоветах Алейского района: Безголосовском и Урюпинском. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии Алтайского края.

На пост главы Безголосовского сельсовета претендуют три кандидата:

Наталья Караченцева («Единая Россия»), руководящая местным почтовым отделением Денис Краковецкий (ЛДПР), временно неработающий уроженец Казахстана. Самый молодой из кандидатов – на данный момент ему 26 лет. Ирина Крейс (самовыдвиженка) – пенсионерка из Новосибирска

Население села Безголосово составляет около 600 человек. Предыдущий глава Олег Уколов сложил полномочия по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу.

Возглавить Урюпинский сельсовет пожелало всего два кандидата:

Наталья Богословских («Единая Россия») – замглавы администрации сельсовета Александр Мокров (ЛДПР) – пенсионер, охранник

Население села Урюпино составляет чуть более 600 человек. Предыдущий руководитель также покинул пост по собственному желанию.

Примечательно, что от КПРФ и «Справедливой России» не выдвинуто ни одного кандидата.