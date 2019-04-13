Алтайский край стал одним из лидеров по объемам ввода жилья

Алтайский край попал в Топ регионов с высоким темпом роста ввода нового жилья. В целом же по России ввод сократился на 4,4 %, по данным «РИА-Новости», однако в некоторых регионах этот показатель, наоборот, растёт. В частности, Алтайский край продемонстрировал рост на 24 %. Это не первая десятка, но тоже очень высокий результат. Подробнее – в материале издания «Толк».
Тем не менее, на 2019 год эксперты прогнозируют замедление темпов, вызванное вступающим с 1 июля в силу законом об эскроу-счетах, ведущим к удорожанию квадратных метров. Кроме того, представители строительных компаний обеспокоены отсутствием в новом законодательстве чётких алгоритмов взаимодействия с банками.
Один из ЖК успели возвести до уровня 4-го этажа
Руководитель алтайского Минстроя Иван Гилев отмечал, что техническая возможность нарастить темпы ввода жилья в крае имеется, всё ограничивается лишь уровнем спроса и возможностями предложения.
«Чтобы квартиры были востребованы, нужно, чтобы была возможность рассчитаться. Это уже доходы граждан, которые мы сегодня не станем обсуждать, и вопрос ипотечного кредитования. В 2017 году рынок ипотеки вышел на докризисный уровень, и сегодня уровень (за 2018 год) в полтора раза превышен. Это следствие снижения процентной ставки и того, что назрела потребность в кредитах», – заявил Иван Гилев.
Новые правила с использованием эскроу-счетов существенно затормозят ипотечный рынок