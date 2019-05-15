«А кто?»: мэр Барнаула опроверг слухи о своей отставке

Новости 16.05.2019 12:40 267

16 мая глава Барнаула Сергей Дугин заявил, что покидать свой пост вовсе не планировал и предположения о своей грядущей отставке воспринял с большим интересом. Об этом сообщает «Алтапресс».

Градоначальник добавил, что подчинится решению об отставке, если таковое будет, но пока предстоит много работы и подобные решения нигде не озвучивались.

«Я, как и вы, с интересом прочитал вчера эту новость. Так же, как и вы, остался в неведении. Ну, будет принято решение — мы как те солдаты… Пока я не в курсе всего того, что пишут на сайтах. Надо работать. А кто? Надо готовиться к зиме, у нас есть планы и по водоканалу, и по СГК. Завтра будет заседание правительства по прохождению отопительного сезона. Как город оставить? На кого?»