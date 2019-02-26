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Барнаульский градоначальник поменяет мэрию на краевое правительство?

Новости
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Глава Барнаула Сергей Дугин покинет свою должность и перейдет на работу в правительство Алтайского края.

По сведениям "ТОЛКа", Дугин станет новым промышленным вице-губернатором. Пока это кресло остается вакантным. В конце апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что представит общественности зампредседателя правительства через несколько недель.

"Я принял решение, что будет правильно, если руководителем этого направления будет наш земляк, житель Алтайского края. Компетентный, авторитетный человек, который станет в определённой мере куратором для достаточно квалифицированных руководителей органов власти", – сообщил Томенко.

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Вице-премьер будет курировать работу четырех ведомств - Министерства транспорта (министр Александр Дементьев), Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края (министр Иван Гилёв), Министерства промышленности и энергетики (возглавляет Александр Климин),  а также управления по госрегулированию цен и тарифов (начальник Александр Катнов).

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По данным издания, пока рассматриваются две кандидатуры на пост главы Барнаула. Это генеральный директор АО "Алтайкрайэнерго", депутат АКЗС Сергей Приб и Игорь Волдачинский (бывший директор БВРЗ ОАО "РЖД").

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Богданов