О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Многодетная мать из Барнаула судится с банком за ипотечную квартиру

Новости
458
0

Многодетная мать Юлия Баталова из Барнаула может лишиться квартиры из-за небольшой просрочки по ипотеке. В Алтайском краевом суде возобновились слушания по данному делу. 

Женщина обратилась с апелляцией, после того, как суд первой инстанции вынес решение не в её пользу, передают «Вести 22».

История началась в 2017 году, когда Юлия из-за финансовых сложностей допустила просрочку по ипотечным платежам. Долг составил всего 13 тысяч рублей.  Представители банка заявили свои права на жилье и потребовали досрочно погасить весь кредит. Общая сумма долга с учетом невыплаченных процентов составляла всего 120 тысяч рублей.

В итоге банк выставил квартиру на торги. Женщина узнала об этом из записки, которую оставили в двери.

В суде адвокаты Юлии попросили провести повторную оценку стоимости квартиры. По закону, забирать у должника жилплощадь нельзя, если сумма просрочки меньше 5% от стоимости жилья.

Барнаульскую семью с маленьким ребенком выселяют из квартиры

Барнаульскую семью с маленьким ребенком выселяют из квартиры

Новости

Суд якобы это делает на совершенно законных основаниях

413

Адвокат Константин Смоликов рассказал, что эксперты оценили квартиру  примерно в 1,8 млн.

«Если на сегодняшний момент цена квартиры будет определена в 2,4 млн или больше, то 5% барьер, который должен обязательно быть, чтобы обратить взыскание на заложенное имущество, он просто не будет соблюдаться», - отметил адвокат.

Автор: Политсиб.ру