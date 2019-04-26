Многодетная мать из Барнаула судится с банком за ипотечную квартиру

Многодетная мать Юлия Баталова из Барнаула может лишиться квартиры из-за небольшой просрочки по ипотеке. В Алтайском краевом суде возобновились слушания по данному делу.
Женщина обратилась с апелляцией, после того, как суд первой инстанции вынес решение не в её пользу, передают «Вести 22».
История началась в 2017 году, когда Юлия из-за финансовых сложностей допустила просрочку по ипотечным платежам. Долг составил всего 13 тысяч рублей. Представители банка заявили свои права на жилье и потребовали досрочно погасить весь кредит. Общая сумма долга с учетом невыплаченных процентов составляла всего 120 тысяч рублей.
В итоге банк выставил квартиру на торги. Женщина узнала об этом из записки, которую оставили в двери.
В суде адвокаты Юлии попросили провести повторную оценку стоимости квартиры. По закону, забирать у должника жилплощадь нельзя, если сумма просрочки меньше 5% от стоимости жилья.
Суд якобы это делает на совершенно законных основаниях
Адвокат Константин Смоликов рассказал, что эксперты оценили квартиру примерно в 1,8 млн.
«Если на сегодняшний момент цена квартиры будет определена в 2,4 млн или больше, то 5% барьер, который должен обязательно быть, чтобы обратить взыскание на заложенное имущество, он просто не будет соблюдаться», - отметил адвокат.